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紐約皇后區首家五星級酒店「威斯汀 Westin」正式營業 —— 打造法拉盛奢華新地標

紐約訊
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(圖)國際品牌連袂呈現，定義城市新奢華; 核心樞紐地段，15分鐘通達曼哈頓.
(圖)國際品牌連袂呈現，定義城市新奢華; 核心樞紐地段，15分鐘通達曼哈頓.

紐約皇后區迎來了一項城市發展與品質生活的重大飛躍——北方大廈威斯汀酒店（Westin Flushing LaGuardia AirPort ）正式開業運營。經過多年的精心籌建與不懈努力，法拉盛威斯汀酒店終於迎來了正式營業的榮耀時刻。由世紀集團隆重推出，該項目不僅是法拉盛歷史上首家、也是皇后區唯一一家獲得五星級認證的國際連鎖酒店，更是全紐約市第3家威斯汀品牌酒店，標誌著法拉盛正式邁入全球高端旅宿版圖，也為整個區域注入全新活力。

法拉盛威斯汀酒店由知名開發商世紀集團打造，攜手全球知名的高端酒店品牌Westin威斯汀傾力呈現。酒店區域分佈于北方大廈的第2至第9層，擁有246間風格現代、設施先進的高端客房，融合威斯汀品牌主張的“健康身心、舒適煥活”理念，在設計與服務上均追求極致。此外，酒店內部還設有高端健身中心、全日制餐廳、高級酒吧、會議廳與宴會空間，滿足商旅人士、會展活動與家庭遊客的多樣化需求，打造一個集住宿、社交與商務功能于一體的高品質空間。

法拉盛威斯汀酒店地處紐約皇后區的交通核心地帶，地理位置優越，區位優勢明顯。酒店距離拉瓜迪亞國際機場（LGA）僅需5分鐘車程，前往甘迺迪國際機場（JFK）也僅15分鐘車程，無論是國際旅客還是本地訪客，均可輕鬆抵達。此外，酒店臨近三條主要高速公路：長島高速公路（I-495）、大中央公園大道（Grand Central Parkway）與跨道公園大道（Van Wyck Expressway），交通網絡發達。步行數分鐘可達7號線地鐵站與長島鐵路法拉盛總站，15分鐘內可快速通勤至曼哈頓中城區，是少有能兼顧“國際接軌”與“本地便捷”的五星級酒店專案。

酒店周邊文旅資源密集，步行即可抵達USTA美國網球公開賽主場地，每年吸引超過72萬國際球迷聚集于此；毗鄰的花旗球場 Citi Field則是紐約大都會棒球隊的主場，亦是體育文化的重要地標。此外，皇后區博物館、皇后區動物園、皇后植物園、紐約科技館、皇后圖書館、保齡球館等文教與休閒資源亦近在咫尺，極大地豐富了遊客的本地探索體驗。此外，酒店周邊聚集了大量華人超市、餐廳與商業街區，法拉盛作為紐約“華人之都”的地位不斷鞏固，成為連接東亞與北美的重要橋樑，也被稱為“紐約華人的海外首都”。

近年來，法拉盛已逐步成為紐約最具發展潛力的社區之一。北方大廈威斯汀酒店的落成不僅是城市硬體建設的升級，更是一種生活方式與服務標準的革新。酒店的進駐，將為區域帶來持續的人流量與國際關注，帶動周邊零售、餐飲、交通、文化、金融等多維度發展，進一步拉動就業與投資，成為地方經濟的重要增長引擎。同時，酒店所代表的國際化服務與高標準運營模式，也將帶動法拉盛整體服務產業鏈的升級，使其從傳統商業區成功轉型為集國際旅宿、高端消費與文化交流於一體的現代化城市綜合體。

The Westin Flushing LaGuardia AirPort

地址: 35-36 Leavitt St, Flushing, NY 11354

電話: 718- 888-0842

訂房:  https://www.marriott.com/en-us/hotels/nycwu-the-westin-flushing-laguardia-airport/overview/?scid=f2ae0541-1279-4f24-b197-a979c79310b0

(圖)國際品牌連袂呈現，定義城市新奢華; 核心樞紐地段，15分鐘通達曼哈頓.
(圖)國際品牌連袂呈現，定義城市新奢華; 核心樞紐地段，15分鐘通達曼哈頓.

法拉盛 皇后區 華人超市

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