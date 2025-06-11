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平安保險推出餐館美甲特廉計畫 獨家代理 為僑胞省下30%-50%保費

紐約訊
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圖：平安保險為顧客選購適合及價廉的保險產品，處理各種投保手續及理賠等相關事宜。圖為平安保險布碌崙分公司。
圖：平安保險為顧客選購適合及價廉的保險產品，處理各種投保手續及理賠等相關事宜。圖為平安保險布碌崙分公司。

擁有40多年保險經驗的平安保險，在華人社區中國城、法拉盛及布碌崙均有辦公處，誠信服務，深獲華人社區好評。專業提供汽車、房屋、商業等優質保險服務。近年通膨嚴重，物價持續飛漲，該公司有感僑胞承受高額保費之苦，特推出指甲店、餐館等特別優惠價商業保險，讓您在開店做生意時都能將可能產生的意外風險考慮周全，保障您的利益。另外，提供任何濱海房、靠近山坡房屋特殊保險計畫，為您的豪宅住屋多加一分保障。

平安保險負責人表示，商業保險是創業者的堅強後盾。在華人從事較多的餐飲業及美甲業裡，有許多業主對於該行業應該買甚麼樣的保險並不清楚！俗話說：不怕一萬，只怕萬一！餐館的食品安全、營業場所都需要有優良的保險計畫作為後盾；而美容行業也有一些項目對於保險公司來說是比較有危險性的，例如在修甲過程使用的工具器械操作不當或使用美甲產品所造成的意外事故等等都可能會造成商家的重大損失。 另外，美甲美容商家不要以為店面沒有使用明火就不需要火災保險，其實許多機器、電器(如：冷氣、電風扇) 都有可能引發火災，無論是明火或意外失火 (如：電線走火)，都一定會造成損失，這時若有投保商業火災保險，就能將部分損失轉嫁給保險公司，由保險公司提供理賠補償！平安保險特提供此類商家適用且特廉保費的優質保險，時時刻刻保障您的生意利益。

濱海豪宅及森林山坡地住屋向來是富人置產首選，不過隨著極端氣候帶來的天災頻傳，這類豪宅處於不動產警戒區，導致保費大漲或被拒保，平安保險為此類房屋提供特殊房屋保險計畫，為您的住屋提供一份保障。

在商業保險方面另提供樓宇、速食、洗籠、勞工、裝修、電召車保險等各領域的保險服務。平安保險的服務宗旨在於提供僑胞適用且特廉保費之優質保險，持現有續期保單至平安保險，負責人以40多年的豐富經驗為您省下大額保費，歡迎僑胞致電洽詢或親臨比價。

平安保險總公司地址：紐約華埠且林士果8號5樓500室(永發大廈)，諮詢電話：212-233-8258。法拉盛分公司地址：羅斯福大道135-32號3樓，電話：718-359-5380，週一至週六營業。布碌崙新分公司：8大道48-06號1樓，電話：718-436-3388，週一至週五下午營業，服務僑胞。

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