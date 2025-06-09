THE AUSTIN在森林小丘為您打造都市度假生活
隨著The Austin 在森林小丘78-29號 Austin St.亮相，這個獨一無二的住宅開發項目為皇后區開啟了一個精緻生活的新時代。The Austin提升了城市優雅的標準，將曼哈頓風格住宅的精緻與獨特的度假村級設施融為一體，所有設計都以永續性為核心。
這座七層樓高的新穎建築有98套精心打造的住宅。戶型包括優雅的一至四房公寓到寬敞的聯排別墅和頂層公寓，每套住宅都展現了高端的細節：頂層公寓採用人字形圖案木地板，其它所有住宅均採用人字形木地板。義大利Scavolini品牌廚房配備 Viking 電器，Porcelanosa 水療風格的浴室，以及三層玻璃窗，讓室內沐浴在自然光中，同時提供隔音效果。幾乎所有住宅都提供私人戶外空間，無論是陽台還是後院，而聯排別墅和頂層公寓則透過寬敞的佈局提升體驗，將郊區生活的魅力與曼哈頓高層建築的精緻融為一體。
THE AUSTIN的全套五星級設施提供無與倫比的城市度假體驗，包括：
青少年奧林匹克屋頂泳池，可欣賞泳池畔的廣闊城市全景
屋頂放映花園，可在星空下觀賞戶外電影
匹克球場－紐約市住宅大樓中罕見的球場
禪意花園
水療中心設有三溫暖和冷水浴池，讓您徹底放鬆
設備先進的健身中心、室內籃球場和瑜珈館
奧林匹克泳池旁的露台座位區
兒童遊戲室，適合家庭生活
現場寵物水療中心，為毛茸茸的居民提供服務
這些設施和服務，加上白手套禮賓服務，包括家事服務、私人訓練和私人活動協調，重新定義了居住在森林小丘的意義。
The Austin 由 Rybak Development 開發，並由皇后區領先的經紀公司 Modern Spaces 代理，目標是在竣工後獲得 LEED 金牌和能源之星認證，並提升設計、舒適度和便利性的標準。該建築由著名的米蘭建築公司 S20M 設計，體現了歐洲工藝、量身定制的奢華以及對細節的關注，這在 Forest Hills 住宅開發項目中是前所未有的。
「在 RYBAK Development，我們對 The Austin 的目標很簡單—不放過任何細節地打造森林小丘最好的產品，」Sergey Rybak 說。 「今天，我們很自豪地說，奧斯汀已經實現了這一願景。」
森林小丘一直以其歷史魅力、獨戶住宅和豐富的綠地而聞名，但從未出現過像The Austin這樣的建築案。該開發案將傳統與現代風格獨特地融合在一起，滿足了尋求空間、奢華和便利的買家的需求，距離曼哈頓中城僅 30 分鐘路程。
The Austin住宅起價為 814,000 美元，聯排別墅起價為 2,455,538 美元。
負責該樓盤銷售的 Modern Spaces 銷售總監亞歷山大·佩雷拉 (Alexander Pereira) 表示：「森林小丘 (Forest Hills) 正逐漸成為皇后區最炙手可熱的社區之一，是歷史魅力與現代奢華完美融合。奧斯汀項目 (The Austin)將這片充滿活力的街區提升到了一個全新的高度，為買家提供難得的機會，讓他們體驗曼哈頓式的生活方式和一流的配套設施。
有關 The Austin 的更多信息，請訪問 https://the-austin.com/。
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