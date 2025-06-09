THE AUSTIN在森林小丘為您打造都市度假生活

森林小丘新度假村級建案The Austin

隨著The Austin 在森林小丘78-29號 Austin St.亮相，這個獨一無二的住宅開發項目為皇后區 開啟了一個精緻生活的新時代。The Austin提升了城市優雅的標準，將曼哈頓 風格住宅的精緻與獨特的度假村級設施融為一體，所有設計都以永續性為核心。

這座七層樓高的新穎建築有98套精心打造的住宅。戶型包括優雅的一至四房公寓到寬敞的聯排別墅和頂層公寓，每套住宅都展現了高端的細節：頂層公寓採用人字形圖案木地板，其它所有住宅均採用人字形木地板。義大利 Scavolini品牌廚房配備 Viking 電器，Porcelanosa 水療風格的浴室，以及三層玻璃窗，讓室內沐浴在自然光中，同時提供隔音效果。幾乎所有住宅都提供私人戶外空間，無論是陽台還是後院，而聯排別墅和頂層公寓則透過寬敞的佈局提升體驗，將郊區生活的魅力與曼哈頓高層建築的精緻融為一體。

THE AUSTIN的全套五星級設施提供無與倫比的城市度假體驗，包括：

青少年奧林匹克屋頂泳池，可欣賞泳池畔的廣闊城市全景

屋頂放映花園，可在星空下觀賞戶外電影

匹克球場－紐約市住宅大樓中罕見的球場

禪意花園

水療中心設有三溫暖和冷水浴池，讓您徹底放鬆

設備先進的健身中心、室內籃球場和瑜珈館

奧林匹克泳池旁的露台座位區

兒童遊戲室，適合家庭生活

現場寵物水療中心，為毛茸茸的居民提供服務

這些設施和服務，加上白手套禮賓服務，包括家事服務、私人訓練和私人活動協調，重新定義了居住在森林小丘的意義。

The Austin 由 Rybak Development 開發，並由皇后區領先的經紀公司 Modern Spaces 代理，目標是在竣工後獲得 LEED 金牌和能源之星認證，並提升設計、舒適度和便利性的標準。該建築由著名的米蘭建築公司 S20M 設計，體現了歐洲工藝、量身定制的奢華以及對細節的關注，這在 Forest Hills 住宅開發項目中是前所未有的。

「在 RYBAK Development，我們對 The Austin 的目標很簡單—不放過任何細節地打造森林小丘最好的產品，」Sergey Rybak 說。 「今天，我們很自豪地說，奧斯汀已經實現了這一願景。」

森林小丘一直以其歷史魅力、獨戶住宅和豐富的綠地而聞名，但從未出現過像The Austin這樣的建築案。該開發案將傳統與現代風格獨特地融合在一起，滿足了尋求空間、奢華和便利的買家的需求，距離曼哈頓中城僅 30 分鐘路程。

The Austin住宅起價為 814,000 美元，聯排別墅起價為 2,455,538 美元。

負責該樓盤銷售的 Modern Spaces 銷售總監亞歷山大·佩雷拉 (Alexander Pereira) 表示：「森林小丘 (Forest Hills) 正逐漸成為皇后區最炙手可熱的社區之一，是歷史魅力與現代奢華完美融合。奧斯汀項目 (The Austin)將這片充滿活力的街區提升到了一個全新的高度，為買家提供難得的機會，讓他們體驗曼哈頓式的生活方式和一流的配套設施。

有關 The Austin 的更多信息，請訪問 https://the-austin.com/。