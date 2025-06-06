漢藏草藥堂名老中醫鄭聖星親自主理預防前列腺癌 遠離尿頻無力血尿

漢藏草藥堂鄭聖星醫師豐富臨床經驗為男性解除各種疑難雜症。

近日，美國前總統拜登 確診「前列腺癌」並擴散至骨骼的消息引發廣泛關注，再次提醒公眾：健康無分貴賤，預防勝於治療。男性年過五十，前列腺健康不容忽視，常見疾病如前列腺肥大、前列腺炎及前列腺癌，若不及時幹預，恐釀成嚴重後果。位於紐約法拉盛 的漢藏草藥堂，由擁有四十餘年臨床經驗的名老中醫鄭聖星醫生主理，結合傳統中醫與藏醫精髓，為男性提供安全、自然的調理方案，助您遠離病痛，重獲健康活力。

鄭聖星醫生指出，前列腺癌的成因與年齡、遺傳、不良飲食及長期服用西藥等因素相關。若出現以下症狀，需高度警惕：排尿異常：尿頻、尿急、排尿困難、尿流細弱或分叉、血尿；身體不適：下腹或骨骼疼痛、體重驟降、食欲不振；性功能障礙：勃起困難、精液帶血。特別是高風險人群包括久坐職業者（如司機、辦公室職員）、肥胖及長期疲勞的中年男性。如有以上症狀出現就要及時就醫。鄭醫生強調，預防的關鍵在於早期觀察與調理，切勿等到癌變轉移才求醫。漢藏古方+針灸艾灸 療效顯著

鄭醫生師承廣州中醫藥大學及男科名家鄭宗昌教授，融合現代中藥與藏藥古方，針對不同前列腺問題精准用藥，他精湛的技藝和豐富的臨川經驗對於預防前列腺癌，提升免疫力，抑制細胞病變；前列腺肥大活血化瘀，改善排尿；前列腺炎清熱解毒，緩解疼痛等，再配合獨家針灸手法與艾灸療法，可快速疏通經絡，減輕炎症都有顯著的療效。他強調男性生殖健康關乎整體生命品質，日常應避免久坐、高脂飲食，並通過中醫養生增強免疫系統，阻斷癌細胞 生長環境

鄭醫生建議輕症患者約1個月療程即可改善尿頻、夜尿失眠等問題；重症需3個月調理，逐步修復受損細胞。漢藏草藥堂的療法不僅能調理前列腺功能，還可固腎氣、緩解焦慮，避免西藥導致的肝腎損傷、失眠及性功能障礙等副作用。

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鄭聖星漢藏草藥堂交通便利，鬧中取靜位於法拉盛中心，地址：漢藏草藥堂地點便利位於法拉盛中心，地址：136-40 39th Avenue,Suite 508, Flushing, NY 11354；預約電話： (929)329-0191；營業時間：週一、二、四、五、六上午10:00至下午5:00，週三僅限預約，星期天休息。網站：www.zhengacupuncture.com。