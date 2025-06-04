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首屆「臺灣童玩節」6/8周日下午在紐約臺灣會館隆重登場

紐約訊
參加臺灣童玩節，請掃二維碼在網上購票。
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由國立臺灣師範大學美東校友會暨海外青少年文化大使（FASCA）兩單位所聯合主辦的首屆「臺灣童玩節」謹訂於6月8日(周日)下午1至4時 在法拉盛紐約臺灣會館舉行。主辦及協辦單位統請闔家到活動現場體驗傳統遊戲與藝文表演，將令大人在回味美好童年的同時，也能引領新生代華裔孩童認識美好的臺灣文化，促進親子緊密交流，拉近親情與鄉情，並與不同族裔小朋友在遊戲中互動交友。

活動總策畫、臺師大美東校友會理事紀慶華則表示，童玩節以臺灣經典童玩與文化體驗為主軸，包括彈珠台、套圈圈、竹蜻蜓、釣紙鯉魚、粿模、戳戳樂等，參與者完成遊戲護照即可兌換小禮物。現場亦備有臺灣風味小吃，適合家長陪同13歲以下兒童參加，亦歡迎各族裔文化背景人士出席。

紀慶華還表示，活動亮點之一為臺灣布袋戲的展示與介紹，由Katherine Chi策畫，深入介紹掌中戲的歷史與藝術特色。該展台由建築師 George Cheng設計，並獲臺灣會館贊助製作經費，而籌備工作則全部由志工完成。

日前，該活動主辦單位在臺灣會館召開記者會，介紹童玩節籌組成員，包括總策劃紀慶華、海外青少年大使導師翁雅琳、臺師大美東校友會會長游秀貞、藝術家李立婷、120公校家長會會長洪卿芳等人。會中亦介紹活動的協辦單位有臺灣會館及其老人中心、「Hello Taiwan」組織、世界華人工商婦女企管協會大紐約分會暨新澤西州分會和大紐約臺灣同鄉會等僑團。紐約臺灣會館理事長蘇春槐與副理事長方秀蓉、會館老人中心會長陳奕明、「Hello Taiwan」共同創辦人李孟璇等位都出席了記者會並發言。至於贊助本活動的單位及個人則有臺灣會館理事長蘇春槐，副理事長方秀蓉與黃滿玉，會館老人中心董事長戴明宜與前董事長廖秀英，臺灣商會會長林慶甫（贊助珍珠奶茶），紐約第一銀行，「Hello TAIWAN」黃再添，臺灣人進出口公會會長邱希昌，美東茗茶品酒公益協會會長鍾文忠，大紐約區臺灣大專院校校聯會會長林映君，世界華人工商婦女企管協會大紐約分會會長翁雅琳，世界華人工商婦女企管協會新澤西分會會長梁婉容（贊助剉冰、炒飯、炒麵），世界華人工商婦女企管協會新澤西分會前會長樓莉莎，臺師大美東校友會會長游秀貞、副會長陳彩雲與馬茗萱，大紐約客家會會長鍾艾霖、副會長劉嘉玲、葉麗珠、徐慕霞、郭麗鈴、紀慶華、李世誠、林宣儀，臺灣商會前會長李金標，亞裔未來基金會，北美洲臺灣婦女會紐約分會以及吳麗容贊助香包等。

本次活動購票網址： https://shorturl.at/rGuEP，票價$12.50，恕不退款；現場購票$20，只收現金，票價包含三杯飲品和兩份食物以及遊戲護照。咨詢請電郵： [email protected]。童玩節舉辦地點在臺灣會館，地址： 137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354，電話: 718-445-7007。

首屆臺灣童玩節將於6/8周日在紐約臺灣會館登場，主辦、協辦與贊助商日前聯合召開記...
首屆臺灣童玩節將於6/8周日在紐約臺灣會館登場，主辦、協辦與贊助商日前聯合召開記者會宣佈此事。

華人 新澤西州 老人中心

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