首屆「臺灣童玩節」6/8周日下午在紐約臺灣會館隆重登場

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由國立臺灣師範大學美東校友會暨海外青少年文化大使（FASCA）兩單位所聯合主辦的首屆「臺灣童玩節」謹訂於6月8日(周日)下午1至4時 在法拉盛紐約臺灣會館舉行。主辦及協辦單位統請闔家到活動現場體驗傳統遊戲與藝文表演，將令大人在回味美好童年的同時，也能引領新生代華裔孩童認識美好的臺灣文化，促進親子緊密交流，拉近親情與鄉情，並與不同族裔小朋友在遊戲中互動交友。

活動總策畫、臺師大美東校友會理事紀慶華則表示，童玩節以臺灣經典童玩與文化體驗為主軸，包括彈珠台、套圈圈、竹蜻蜓、釣紙鯉魚、粿模、戳戳樂等，參與者完成遊戲護照即可兌換小禮物。現場亦備有臺灣風味小吃，適合家長陪同13歲以下兒童參加，亦歡迎各族裔文化背景人士出席。

紀慶華還表示，活動亮點之一為臺灣布袋戲的展示與介紹，由Katherine Chi策畫，深入介紹掌中戲的歷史與藝術特色。該展台由建築師 George Cheng設計，並獲臺灣會館贊助製作經費，而籌備工作則全部由志工完成。

日前，該活動主辦單位在臺灣會館召開記者會，介紹童玩節籌組成員，包括總策劃紀慶華、海外青少年大使導師翁雅琳、臺師大美東校友會會長游秀貞、藝術家李立婷、120公校家長會會長洪卿芳等人。會中亦介紹活動的協辦單位有臺灣會館及其老人中心 、「Hello Taiwan」組織、世界華人 工商婦女企管協會大紐約分會暨新澤西州 分會和大紐約臺灣同鄉會等僑團。紐約臺灣會館理事長蘇春槐與副理事長方秀蓉、會館老人中心會長陳奕明、「Hello Taiwan」共同創辦人李孟璇等位都出席了記者會並發言。至於贊助本活動的單位及個人則有臺灣會館理事長蘇春槐，副理事長方秀蓉與黃滿玉，會館老人中心董事長戴明宜與前董事長廖秀英，臺灣商會會長林慶甫（贊助珍珠奶茶），紐約第一銀行，「Hello TAIWAN」黃再添，臺灣人進出口公會會長邱希昌，美東茗茶品酒公益協會會長鍾文忠，大紐約區臺灣大專院校校聯會會長林映君，世界華人工商婦女企管協會大紐約分會會長翁雅琳，世界華人工商婦女企管協會新澤西分會會長梁婉容（贊助剉冰、炒飯、炒麵），世界華人工商婦女企管協會新澤西分會前會長樓莉莎，臺師大美東校友會會長游秀貞、副會長陳彩雲與馬茗萱，大紐約客家會會長鍾艾霖、副會長劉嘉玲、葉麗珠、徐慕霞、郭麗鈴、紀慶華、李世誠、林宣儀，臺灣商會前會長李金標，亞裔未來基金會，北美洲臺灣婦女會紐約分會以及吳麗容贊助香包等。