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華航結盟西南航空 拓展北美新動線

【紐約訊】
華航結盟西南航空 拓展北美新動線
華航結盟西南航空 拓展北美新動線

華航空今日宣布，將與美國西南航空 (Southwest Airlines) 合作攜手打造越洋線轉接航網，從台灣直飛美西後接轉美國內陸超過30座城市，提供旅客更便捷的轉機航網。旅客將可透過華航美西航班，洛杉磯(LAX)、安大略(ONT)、舊金山(SFO)、西雅圖(SEA)等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線，優化旅客北美轉機體驗。

西南航空現為全球機隊規模第四大、也是美國境內載客量最大的航空公司，班次密集、航點綿密，是深耕美國內陸市場的重要夥伴。華航為西南航空在亞洲的首家合作對象，此次合作將結合華航橫跨太平洋的長程線運能與西南航空遍佈全美的國內航網，提供全球旅客自台灣經美西轉機前往美國各地的便捷選擇。

循美西四大門戶轉乘美國內陸各大城市，全面強化美國轉機航網。華航致力於提升旅客轉機效率與服務品質提供更豐富航班選擇，透過西南航空，旅客可自華航四大航點銜接美國主要城市，包括拉斯維加斯、鳳凰城、達拉斯、休士頓、丹佛、亞特蘭大、芝加哥等，更涵蓋度假勝地佛羅里達州。旅客未來可透過華航官網或各大旅行社平台，預訂華航美西航班與西南航空美國內陸航段的聯乘機票，旅客可開立華航搭配西南航空一本票、一次購票享直接報到、轉機劃位、行李直掛等便利服務。

從台灣直飛美西無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線，優化旅客北美轉機體驗。
從台灣直飛美西無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線，優化旅客北美轉機體驗。

華航目前於北美航網佈局完整，涵蓋洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、西雅圖、溫哥華等地。透過此次與西南航空聯航合作，將進一步擴展美國中部與東岸銜接的服務，打造更為完整、綿密的北美航網，滿足旅客多元行程安排的需求。

中華航空致力深化全球航線接轉，並持續與各地航空夥伴推動多邊合作，未來將持續拓展跨航網聯運模式，提供更具彈性與競爭力的飛行選擇，創造雙贏合作新篇章。

來自台灣的中華航空，成立於 1959 年，全球員工超過 1 萬人，集團機隊達110 架。華航秉持企業永續經營，長期推動友善環境與促進社會經濟發展；致力滿足每一位重視飛行體驗的旅客，成為領先亞太、展翼全球的航空公司。

華航是天合聯盟19個成員之一，透過天合聯盟綿密的航網，每天飛航超過13,600個航班，往返全球160個國家、1,000個航點。華航持續推動安全、優質、環保、創新的飛航品質，提供旅客滿足安心的舒適旅程，用飛行與你我創造更多美好；華航貨運位居台灣市場領先地位，為貨主安排便捷完善的運送服務，相信我們能做得更好。

華航近年榮獲國內外重要肯定包括：首屆「ESG 交通運輸永續獎」金獎；蟬聯「台灣企業永續獎」、「全球企業永續獎」；入列「臺灣永續指數」、「富時永續指數系列成分股」；8 次入選「道瓊永續（DJSI）指數」；獲頒國際航空乘客體驗協會《APEX》「全球五星航空」、「最佳餐飲服務獎」及《環旅世界 Global Traveler》評選「北亞最佳航空」等殊榮。請瀏覽中華航空網頁: http://www.china-airlines.com。

華航 西南航空 舊金山 洛杉磯 西雅圖

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