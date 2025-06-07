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北美頂尖史蒂文律師 為安養院責任過失傷者爭取最大賠償

紐約訊
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45年專精意外傷害案件的史蒂文律師（前排中）帶領頂尖華裔專家團隊，受理案件無前期費用，且在案件成功解決前，不需要支付任何費用。
45年專精意外傷害案件的史蒂文律師（前排中）帶領頂尖華裔專家團隊，受理案件無前期費用，且在案件成功解決前，不需要支付任何費用。

專精人身意外傷害賠償，服務社區45年的史帝文律師 (Steven Louros, Esq)，自2015~ 2025年被評選為北美頂尖律師。該律師團隊一持熱誠服務，專業可靠，多年來廣受華裔和各界信賴；專業團隊精通多國語言，包括英語、國語、廣東話、臺語、臺山話及韓語等，該事務所全程協助傷者，追究過失方的責任，爭取應得的賠償。該律師樓提供免費諮詢，不成功不收費，勝訴機率及賠償金額高。

史帝文律師團隊，擁有紐約和紐澤西報照，經手已經超過數千件起案件 ，並有超過95%以上的勝訴紀錄並成功為客戶求償超過共5億美元的賠償金。學經歷豐史帝文律師，有鑑於近日前來委託安養院糾紛的事故日增，特進一步說明安養院的法律責任：安養院有法律義務提供安全的環境與適當的照護，如果因疏忽、忽視或虐待導致傷害或死亡，安養院可能需承擔法律責任。這包括可預防的跌倒、監督不周、未提供基本生活需求等情況，如：

• 跌倒事故： 未採取合理防跌措施，如監督不足、環境不安全、未使用防跌設備等。

• 監督不足： 未提供足夠人手照顧需要協助的住民，導致傷害或忽略。

• 未提供基本需求： 如食物、水、衛生或醫療照護不足，導致住民受傷或死亡。

• 虐待： 包括員工或其他住民對住民的身體、言語或情緒虐待。

• 人手不足： 員工數量不足，無法提供足夠照護，導致忽略或受傷。

• 疏忽雇用： 未適當審查員工背景，導致虐待或忽略情況發生。

那是誰需要承擔責任？

• 安養院本身：安養院可因其員工的行為或疏忽（透過「代位責任」原則）被追究責任。

• 員工個人：若員工直接因疏忽或虐待造成傷害。

• 業主與管理人員：若業主或管理階層直接涉及疏忽或虐待 。

• 第三方：若安養院使用的產品或設備有缺陷。

安養院過失案件極其複雜，若懷疑有疏忽或虐待，最好儘快諮詢專業律師和蒐集證據。該律師團隊資深專業，受理案件後，將進行全面調查，確保所有責任方都被追究法律責任。無論是談判還是訴訟，都全力爭取最大賠償金額。不要讓疏忽行為逍遙法外，幫助傷者和家屬爭取應得的正義和補償。

史蒂文律師擁有多年處理高風險醫療過失案件的經驗，於曼哈頓中城及法拉盛布碌崙皆設有辦公室，無論有無身份，有無報稅，都受理委託。歡迎預約面談，曼哈頓：1261 BRAODWWAY 507室 (中城近32街)，預約電話：212-481-5275，布碌崙及法拉盛辦事處，預約電話：718-423-0448。

布碌崙 法拉盛 曼哈頓

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