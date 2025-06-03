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榮發傢俬公司週年誌慶歐美名牌傢俬30%~50% off大酬賓

紐約訊
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歐式雙人櫃桶床$1038、雙人加大$1050、雙人特大$1280。
歐式雙人櫃桶床$1038、雙人加大$1050、雙人特大$1280。

自1974年起紮根華人社區、忠誠可靠的榮發傢俬公司，最近舉行「51週年酬賓大減價」，所有貨品五折至七折發售，是購買傢俬、佈置家居的大好良機。

榮發傢俬公司負責人介紹說，一向以來，該公司都是以代理、出售歐洲及美國傢俬為主，故此美國增加關稅對該公司售價沒有影響，仍然以紐約最低價出售歐美名牌傢俬。

該公司為世界知名的席夢思床墊、Stearns & Foster, Sealy, Serta，意大利製ALF 睡房傢俬和Natuzzi 真皮梳化總代理，款式新穎，質優價廉，而且存貨充足, 2 天內便可送貨。

上世紀七十年代開始，榮發便是知名的席夢思床墊全紐約代理。它舒適，硬度夠，獨立彈簧設計，且床邊加硬，是全部世界華人最推崇兼最喜愛的床墊。意大利NATUZZI真皮梳化是八十年代起由榮發代理的產品，它款式新穎，高背設計分外舒適，兼有助脊椎健康，全椅均使用牛隻最優質耐用部位的真皮製作。該公司還是意大利睡房傢俬ALFF的紐約總代理。

此次酬賓的貨品中，歐式雙人櫃桶床只售$1038、雙人加大只售$1050、雙人特大只售$1280；美國製造雙人超硬床墊只售$318、雙人加大只售$338、雙人特大只售$388。意大利製造NATUZZI全真皮梳化，兩件組合梳化只售$1880、兩邊電動大梳化只售$1980。另有多款新穎設計的傢俬可供選擇。

榮發唐人街總店地址：113 Bowery(喜士打街和格蘭街之間），電話：212-925-7477; 法拉盛分店：36-45 Main St，Flushing NY 11354，電話：718-961-1733；布碌崙分店：765 65th St榮發新廈，電話：718-921-2873。美東多州均有免費送貨服務。

榮發傢俬51週年優惠大酬賓，華埠、法拉盛及布碌崙三店歐美名牌傢俬七折至五折優惠。
榮發傢俬51週年優惠大酬賓，華埠、法拉盛及布碌崙三店歐美名牌傢俬七折至五折優惠。

華人 布碌崙 法拉盛

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