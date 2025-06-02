Soloviev集團將向紐約市居民開放自由廣場創新項目的股權投資機會

Soloviev集團提案中的「自由廣場」示意圖。

Soloviev集團與金神聯手合作，日前宣佈了一項令人振奮且具前瞻性的提案，將為符合資格的當地居民提供一個難得的機會，讓他們成為「自由廣場」（Freedom Plaza）計劃設立的賭場設施的股東。「自由廣場」是一個創新型城市與文化地標，將包含兩間世界級飯店、頂級水療中心、多元餐飲場所，以及會議與娛樂設施。該項目是為爭取最多三張紐約市 賭場執照的其中一張，激烈的競標程式定於2025年6月啟動。

這個位於曼哈頓 中城的多功能綜合開發案，目標是打造一個充滿活力的社區中心，推動可負擔住房、創造就業、擴展公共空間，並促進位於第一大道東38街至東41街之間的社區再投資。

為了分享資金回報與未來發展成果，本次計劃開發的賭場設施募資時發行的首次公開股權中，最多12%將分配給紐約市居民。Soloviev與金神也計劃優先向符合資格的紐約州及紐約市公務員相關退休基金提供投資配額，優於其他機構投資者，確保社區能廣泛參與並受益。若Soloviev與金神成功取得賭場執照，資本募集將不早於2027年才啟動。

「Soloviev集團與金神攜手合作，致力於與紐約當地及全州的居民、社區組織以及企業建立互惠互利的長期關係」，Soloviev集團執行長Michael Hershman表示，「我們所規劃的自由廣場項目正是這一願景的具體展現，我們也非常期待能讓這些股東獲享財務盈利。」

透過讓當地社區直接參與財務投資、實現經濟賦權，是Soloviev與金神願景中的重要一環。如果成功取得賭場執照，Soloviev與金神計劃打造一個具有文化深度的體驗，包括一個大規模可負擔住宅綜合體、一個景色宜人的近五英畝河岸公園、世界級的酒店與餐飲，以及融合式娛樂活動。

自由廣場項目將創造數千個工會工作機會、支援本地商家、提供具吸引力的住宅選項、強化社區凝聚力，並推動觀光 業。該項目也將在培育紐約市勞動力方面扮演關鍵角色，帶動東河沿岸的實質經濟發展，進一步促進該地區的轉型，造福全體紐約市民。

Soloviev集團一貫秉持對環境永續與社會責任的承諾，延續四代的成功發展經驗，專注於以社區為核心的多元領域，包括酒店管理、住宅與商業地產開發、農業、能源、物流與公益慈善。集團最新項目自由廣場位於曼哈頓東區，佔地超過六英畝，從第一大道以東的東38街延伸至東41街，致力於幫助紐約的城市發展。這座多功能綜合開發案將包含4.7英畝對外開放的綠地空間；由國際知名度假村品牌金神與Banyan Tree Group共同打造的兩家世界級酒店，為21歲及以上賓客提供現代化賭場選項；本地特色零售與多樣購物餐飲選擇；一座以民主為主題的博物館與社區中心；以及兩棟住宅大樓，提供適合工薪階層負擔的住房。欲瞭解更多詳情，請造訪freedomplaza.nyc。