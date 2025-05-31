我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓州貨車翻車 2.5億隻蜜蜂飛竄 警呼籲民眾避開

川普態度似有緩和 稱中國留學生「不會有事的」

太子牌花旗參茶挺進沃爾瑪Walmart 續寫北美華人品牌新篇章

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
太子牌中草藥血壓茶等現於指定Walmart熱賣中，查詢walmart.com
太子牌中草藥血壓茶等現於指定Walmart熱賣中，查詢walmart.com

正值深耕北美市場40載的美國太子行慶祝其里程碑之際，一則振奮人心的消息傳來：旗下明星產品——太子牌原枝花旗參茶（15茶包裝），已成功登陸美國零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）的主流銷售管道，市場反響熱烈，呈現供不應求的景象。

創立40年來，始終穩居全美銷量冠軍寶座的太子牌，對產品質量與食品安全的承諾可謂堅如磐石，從未有絲毫懈怠。不僅如此，太子牌更是不斷精益求精，持續從威斯康辛州花旗參農業總會（GBW）認證的參農中，嚴格甄選頂級花旗參，以確保產品符合美國食品藥物管理局（FDA）最嚴苛的食品安全標準，並嚴格遵循生產質量管理規範（cGMP）進行生產。這一切努力，皆為向消費者呈現最優質的太子牌原枝花旗參茶。正是這份對卓越品質的執著，贏得了美國主流零售市場沃爾瑪的高度認可，促成了雙方更深層次的合作。如今，在全美沃爾瑪指定門店，消費者均可便捷地購買到太子牌原枝花旗參茶（15茶包裝）。這不僅是華人優質品牌在美國主流市場影響力日益增強的重要里程碑，更印證了市場對威斯康辛州花旗參養生保健功效的廣泛認可，預計將引發新一輪的花旗參茶搶購熱潮。

威斯康辛州獨特的地理環境與氣候條件，孕育出富含高濃度人參皂?的優質花旗參，這一點已獲得多項科學研究與醫學領域的證實。加之美國政府在種植及各環節嚴格的管控與檢測，確保了威州花旗參卓越的品質和遠低於標準的農藥殘留，為食品安全提供了堅實保障。而太子牌原枝花旗參茶包裝上醒目的威斯康辛州花旗參農業總會（GBW）老鷹徽號官方認證，更是其百分百原產地證明的重要標識。太子牌以近乎苛刻的標準，將整枝威州花旗參經過嚴格的清洗、消毒和研磨後，直接裝入茶包，保證了產品成分的純粹，絕無任何摻雜，完整保留了花旗參原有的風味與功效。正是這全方位、嚴謹的品質把控，鑄造了太子牌值得信賴的金字招牌。

近年來，花旗參的食療價值也日益受到西方醫學領域的重視。其溫和滋補、清熱降火、增強免疫力的特性，對於提振精神、緩解壓力均有助益。美國著名的梅奧醫療中心（Mayo Clinic）的研究亦指出，威斯康辛州花旗參有助於改善癌症患者的精神狀態。欲瞭解更詳細的研究內容，讀者可瀏覽梅奧醫療中心的官方網站：https://www.mayo.edu。

除了備受矚目的太子牌原枝花旗參茶（15茶包裝）外，太子牌強力人參精、太子牌中草藥血糖茶、血壓茶、太子牌原味薑糖 Plus+、太子牌檸檬口味薑糖、芒果口味姜糖以及原味姜王晶與薑黃姜王晶等多款優質產品，也已在沃爾瑪指定門店同步熱銷中。消費者可於Walmart.com輸入「Prince of Peace」選購太子牌原枝花旗參茶等熱賣產品。

太子牌原枝花旗參茶, 15茶包進駐Walmart。
太子牌原枝花旗參茶, 15茶包進駐Walmart。

威斯康辛州 沃爾瑪 癌症

上一則

公益登波小象飄降 逾百名民眾購票共襄盛舉

下一則

紐約州議會通過決議 慶祝「台灣傳統日」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

人多到像近身肉搏 避免這兩時段去沃爾瑪採買

人多到像近身肉搏 避免這兩時段去沃爾瑪採買
沃爾瑪傳要裁員約1500人 精簡開支因應經濟動盪

沃爾瑪傳要裁員約1500人 精簡開支因應經濟動盪
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
太子牌花旗參茶挺進沃爾瑪Walmart續寫北美華人品牌新篇章

太子牌花旗參茶挺進沃爾瑪Walmart續寫北美華人品牌新篇章

熱門新聞

一對華人夫婦自3月30日晚間在長島自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中。(納蘇郡警局)

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

2025-05-23 18:32
多位移民律師指出，近期，不少居住紐約的非公民身分者在自海外返美時，遭到機場海關與邊境保護局(CBP)人員的嚴格盤查。(路透)

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

2025-05-26 09:08
多位華裔長者也在會中分享切身經驗，擔心社安金削減影響他們的日常生活。(記者高雲兒╱攝影)

「工作繳稅換來的」社安金如被砍 華裔長者：怎麼吃飯？

2025-05-28 18:21
面對巨大的政策變動，小瑞卻絲毫不意外，「我遲早要離開美國，我在這裡看不到未來」。(路透)

哈佛中國留學生：遲早會離美 我在這看不到未來

2025-05-25 20:37
美國國務院28日宣布，擬撤銷部分中國在美留學生的學生簽證，包含與中國共產黨有關係的中國學生。(記者范航瑜╱攝影)

美將取消部分中生簽證 專家警告後果嚴重

2025-05-30 07:28
2025年首次觀賞曼哈頓懸日的機會將出現在本周三與周四的傍晚。（美聯社）

2025曼哈頓懸日時程表來了…錯過今夏 再等大半年

2025-05-27 13:30

超人氣

更多 >
洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解
賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？
撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事
青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局
川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作

川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作