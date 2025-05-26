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貝特曼「EB5 同心守護基金」啟動儀式即將舉行

紐約訊
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貝特曼集團“同心守護計畫”
貝特曼集團“同心守護計畫”

由貝特曼集團主辦的「EB5 同心守護基金」啟動儀式將於5月27日，在紐約長島市雅典娜三層業主俱樂部（ 27-20 42nd Rd, Long Island City, NY 11101）舉行。屆時，貝特曼集團創始人、前中美雙執照律師劉宇和貝特曼團隊成員，以及多位貝特曼客戶代表將親臨現場，共同見證這一具有里程碑意義的時刻。

「EB5 同心守護基金」的誕生，起因是貝特曼老法EB5項目出現了風險。而老法EB5項目多商業地產。最近5年時間中，宏觀市場環境變化對全美商業地產造成很大打擊，貸款利率不斷攀升，給地產開發商帶來融資壓力，導致風險急劇增加。尤其是有再融資需求的眾多老法EB5商業地產項目。

貝特曼集團創始人劉宇先生及他的團隊是具有實力、極富經驗的地產投資者和地產開發商。由於劉總及他的團隊一直堅持以客戶為核心，守護客戶的理念，一直秉承保護客戶、一路保駕護航的核心目標，所以當貝特曼的老法EB5出現風險的時候，劉總第一時間站出來積極回應，帶領團隊身體力行，挽回客戶損失。

EB5 同心守護基金的核心在於「同心+守護」，貝特曼已經在EB5領域深耕數十載，今後還會繼續在EB5領域為投資人呈現滿意的答卷。貝特曼自始至終從未放棄過任何一位客戶，只要客戶願意和貝特曼攜手並肩；貝特曼便會一如既往守護同心同德的客戶，打造更可信賴的貝特曼品牌。

貝特曼創始人劉宇先生表示：“基於近老法EB5客戶對貝特曼由衷的信任及我們一直堅持的客戶利益優先的經營理念，也基於我們在地產開發方面的經驗，我們願與客戶一道共擔風險，攜手共進，取得最終的圓滿勝利。為此貝特曼髮起設立‘同心守護基金’，將幫助客戶取得最終的錢卡雙贏。

貝特曼一位老法EB5客戶評價到：“在EB5危機出現的那段時間，我們一度陷入了巨大的焦慮和不安，但貝特曼的迅速行動和負責任的態度，重新給了我們信心。即將到來的啟動儀式，讓我們看到了真正的擔當，也充滿了信心。”

未來貝特曼的「EB5 同心守護基金」的每一步動作—包括基金土地的收購、項目動工、建設進展等，貝特曼都將第一時間進行內部通報，讓投資人知情權得到充分保障。

這場即將舉行的啟動儀式，不僅是一場發佈會，更是一份沉甸甸的承諾和一項艱巨的任務。貝特曼用實際行動証明，在風險面前，有能力負責任的企業絕不會讓客戶獨自承擔，而是選擇同心守護、攜手共進、不離不棄。

“同心守護基金”的發佈，為EB-5行業注入了新的信心，也樹立了行業責任與擔當的新標桿。正如貝特曼的使命所說—“以良善之心守護信任，以專業之力重塑未來。” 欲詢詳情，請致電(212)287-5095貝特曼集團（BTM Group），瀏覽官網：www.btmusa.com。

EB5 長島市 貸款

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