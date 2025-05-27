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北美現代汽車與洛杉磯市立圖書館一同慶祝美國亞太裔繼承月

紐約訊
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北美現代汽車向洛杉磯圖書館基金會和洛杉磯市立圖書館捐贈了一萬美元，以支持美國亞太裔群體的人文教育。
北美現代汽車向洛杉磯圖書館基金會和洛杉磯市立圖書館捐贈了一萬美元，以支持美國亞太裔群體的人文教育。

為慶祝美國亞太裔繼承月(Asian American and Pacific Islander Heritage Month)，北美現代汽車向洛杉磯圖書館基金會(Library Foundation of Los Angeles)和洛杉磯市立圖書館(Los Angeles Public Library)捐贈了一萬美元，以支持美國亞太裔群體的人文教育。

這筆捐款將用於擴大圖書館與亞洲文化和語言相關的書籍收藏，並支持洛杉磯市立圖書館的亞太裔文化活動。此次活動是現代汽車致力於促進包容性和文化意識的一部分，進一步加強其與美國亞太裔群體的聯繫。

慶祝五月亞太裔繼承月

在一整個五月，現代汽車將支持在洛杉磯中央圖書館國際語言中心舉辦的各種亞太裔繼承月相關活動，並在社群媒體上積極宣傳。

洛杉磯中央圖書館的國際語言中心提供韓文、中文，以及其他語言的各類書籍、雜誌、報紙、有聲書和DVD，也為多元文化群體提供語言教育和文化活動，主要活動包括：

•         捐贈儀式記者會(2025年5月7日)：該記者會在洛杉磯中央圖書館的Mark Taper講堂舉辦，現代汽車的企業社會責任總監，以及洛杉磯市立圖書館和洛杉磯圖書館基金會的代表將發表演講，並接受亞裔媒體專訪。

•         AAPI Joy美國亞太裔歡樂活動(2025年5月17日)：為美國亞太裔族群舉辦的慶祝活動，其中包含亞太裔作家的演講和簽名活動。參加民眾將獲得由現代汽車資助的免費書籍以及市立圖書館所製作的手提袋。這一系列的活動還包含由加州大學爾灣分校Hansori樂團的韓國傳統打擊樂表演，以及台灣鳳梨酥烘培示範。

•         線上和社群媒體宣傳：現代汽車所贊助的文化活動將透過洛杉磯市立圖書館的社群媒體和電子報與大眾分享，體現了現代汽車對亞太裔群體的持續支持。這些訊息將擴大現代汽車對當地社區的正面影響，以及對文化多元性和包容性的貢獻。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、位於喬治亞州的全新的現代汽車集團工廠，以及多個尖端科技研發設施。根據近期的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

洛杉磯 社群媒體 加州大學

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