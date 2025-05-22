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大都會公園Metropolitan Park 投資金額達80億美元 將把停車場變公園

紐約訊
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圖： 硬石國際主席吉姆·艾倫親自主持與超過300本地商家、勞動力發展機構與社區領袖社區資訊說明會，盼攜與社區緊密合作，共創社區進一步繁榮。
圖： 硬石國際主席吉姆·艾倫親自主持與超過300本地商家、勞動力發展機構與社區領袖社區資訊說明會，盼攜與社區緊密合作，共創社區進一步繁榮。

大都會公園是一項由紐約大都會棒球隊(New York Mets)老闆史蒂夫·柯恩(Steve Cohen)與Hard Rock International共同提出的私人投資計畫，總投資金額達80億美元，旨在將花旗球場周邊50英畝的柏油地停車場轉型為以社區為核心的願景。此項目預計將創造超過2萬3千個永久性與建設期間的就業機會，新增25畝的綠地與社區空間，並為當地商家與餐館帶來商機。

硬石國際(Hard Rock Inernational)主席吉姆·艾倫(Jim Allen)表示：「位於大都會公園的Hard Rock是為皇后區打造更美好未來的重要一環，將帶來經濟機會、有意義的合作夥伴關係、以及就業機會。我們承諾將與本地供應商與就業輔導組織的領袖緊密合作，實現這個承諾，並將我們獨特的世界級娛樂品牌，以及高薪工會工作與職涯發展機會帶到皇后區。」

皇后區商會主席湯姆·格雷奇(Tom Grech)表示：「位於大都會公園的Hard Rock體現以居民與商家優先的承諾。從勞動力發展合作，到『皇后區優先』的招聘方針，本次說明會反映了我們社區所需的投資模式。」

大都會公園將成為一年365天都能造訪的休憩空間，人們可在河岸放鬆、享受綠地、聆聽現場音樂、在賭場試試手氣，並在本地小商家經營的餐館與商店中用餐、小酌與購物。這項計畫將實現以下願景：投資金額達80億美元；創造超過23,000個高薪永久與建設期間的工作機會；新增20英畝公共綠地與5英畝社區運動場與遊樂設施；打造因應氣候變遷的基礎設施，包括太陽能板、綠屋頂與防洪系統；強化與水岸、公園及周邊社區的連結。此外，計畫將提供超過10億美元的社區回饋，內容包括：皇后區美食廣場Taste of Queens：匯聚當地餐廳與商家；公共交通與停車設施升級：改造7號線地鐵站，實現無障礙(ADA)通行；道路、自行車道與停車網絡現代化；社區影響基金：提供資金給服務皇后區居民的非營利組織，針對社區需求的醫療、青年與長者服務資金。該計畫也將與硬石國際合作，該公司擁有數十年全球娛樂產業經驗，致力於打造高品質娛樂體驗。硬石酒店：設有餐廳、酒吧、會議空間、賭場與體育博彩設施；最先進的現場音樂表演場地：邀請本地與國際知名藝人、喜劇演員與表演者登台演出。欲了解進一步詳情，請造訪：中文詳情，可上網: https://zh.metropolitanpark.com/

圖： 硬石國際主席吉姆·艾倫親自主持與超過300本地商家、勞動力發展機構與社區領...
圖： 硬石國際主席吉姆·艾倫親自主持與超過300本地商家、勞動力發展機構與社區領袖社區資訊說明會，盼攜與社區緊密合作，共創社區進一步繁榮。

皇后區 大都會 地鐵站

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