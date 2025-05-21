紮根於長島的全球防治前列腺癌倡導者凱文．柏德 即將入選「美國名人錄」

圖: 凱文．柏德因不遺餘力地推動防治前列腺癌而獲得入選「美國名人錄」。

來自長島 的全球防治前列腺癌倡導者凱文．柏德(Kevin Byrd)，即將於6月1日入選「美國名人錄」。「美國名人錄」是一部侯爵名人錄（Marquis Who's Who）的出版品，由歷史可溯至1898年的一家傳記詞典出版商所出版，具有極高的權威可信度。

凱文·伯德因其在前列腺癌防治方面的倡導而被公認為全球獲獎最多的非裔 美國男性。截至2022年2月，他被譽為世上因宣傳防治前列腺癌而獲獎最多的人。他曾受到100多位市長和政府官員的嘉獎，並因其努力獲得百多項表彰獎勵。此外，他還是第一位因其全球倡導工作而獲設置雕像的在世非裔美國男性。

凱文．柏德是演員也是布朗．柏德基金會(Brown Byrd Foundation, Inc.)的總裁。2006年，凱文．柏德因在HBO歷史劇中飾演約翰．

R．福克斯中尉而聞名全國。於此同時，柏德於2025年5月1日被全球納入「馬奎斯美國名人錄」第77版傳記歷史書中，是對其一生研究成果的總結，也是表彰他引起人們對前列腺癌早期檢測和篩檢的重視，更是致敬他在這方面努力不懈的辛勤工作。由於柏德的祖父，在柏德還是青少年時被診斷出患有前列腺癌，因而柏德早早就關注該症及其預防治療措施。

柏德也曾多次登上格洛麗亞．甘特(Gloria Gantt)出版的長島刊物「新健康雜誌」的封面，重點介紹布朗．柏德基金會在全球範圍內開展的前列腺癌宣傳工作及對全球的影響。柏德曾擔任百名黑人組織和長島非裔美國人商會（紐約州 最大的非裔美國商會，簡稱 LIAACC）的醫療保健主席。Verizon Fios 1 News在名為「長島英雄」的特別節目中，報導了柏德作為著名健康倡導者的身份與事蹟。

此外，柏德還出現在WABC Here & Now 節目中。該節目每週日中午在紐約大都會三州播出，致力於報導影響非裔美國人社區的最新問題、趨勢和新聞故事。透過這一切，柏德找到了一種方式，在當地、地區、國家和國際範圍內，持續傳播他的訊息，為地球帶來改變。

紐約州尤蒂卡（Utica）市議會指定一條榮譽街道「布朗．柏德巷」，其標誌將放置在街道兩端的池塘巷標誌下方—立法

由議員 Meola、Giruzzi、Vescera、Testa、Marino、McKinsey、Colosimo 贊助。Testa和 Zecca Bucciero在黑人歷史月期間，將凱文．柏德的作品帶入國會紀錄。

有關柏德的相關資料，或有意捐款給布朗．柏德基金會，請上網: http://www.brownbyrdfoundation.org，電話: (212)709-8335，地址： 30 Wall St, 8th Fl., NY, NY 10005。