一份成功的事業 取決於一個正確的選擇紐約人壽頂尖華裔資深經理（Senior Partner）-于杰 

圖說:于杰五月二十九日(週四)舉行「成功正等待您的一個正確選擇」就業講座

于杰 ，紐約人壽精英資深經理人。一位全身散發著優雅氣質的音樂家，成功奮鬥在金融業並取得了巨大的成就。于杰 將於五月二十九日(週四)舉行一場「成功正等待您的一個正確選擇」就業講座。面臨工作生活壓力挑戰的你我，一個絕佳的職業轉換機會就在眼前，歡迎有興趣者把握這個難得的機會。

紐約人壽為世界著名的500強大公司，財務實力雄厚，信譽卓著，擁有一流的培訓系統和員工福利，彈性工作時間，豐厚的收入潛能和絕佳的發展平台，即使毫無金融知識與經驗，也能從頭學習快速成長，找到屬於自己事業發展的一片新天地！于杰 可謂是這樣成功轉型的典範。音樂家出身的她，過往曾獲獎無數。來美後，巧遇的機運讓她選擇了轉身，將她對音樂的熱愛轉換到為人們提供財務安全保障的理財服務中。孩子才三歲多時加入了紐約人壽，于杰 沒有市場、人脈及金融背景，一路克服困難努力學習，憑著誠信熱情及認真服務建立並贏得客戶的信任。僅半年的努力，她取得了公司新人榜首及日後各種榮譽獎項的殊榮。

三年後晉升法拉盛 分行經理的于杰 ，專職為公司招聘及培養新人，開啟了她另一個職涯轉捩點。除了一絲不苟的敬業精神，于杰 更充分運用了紐約人壽總公司的各種支持，將團隊業績推向了美東地區及全國業績指標第一名！成功培養了多位來自各行業的新人轉型，其中多人榮獲傑出成就獎、總統成就獎、董事會主席成就獎，全球百萬元桌協會會員等榮譽。于杰 曾連年穩坐“年度最佳經理“的寶座， 榮登2012年紐約人壽全國月刊封面人物，贏得了“傑出教練”稱號，以肯定其對培養團隊新人的貢獻！

2013年于杰 晉升為資深副總經理。截至今日，無數的全國業績大獎及各種獎項不勝枚舉：全國總公司recruiter award大獎、管理層最高級別的全國總公司經理圓桌會員..等。紐約人壽總公司資深副總裁-索娜利．弗蘭加說:「于杰，毫無疑問是紐約人壽最出色的經理之一」。于杰 的亮眼之處並非侷限於個人的成就而是她無私分享其豐富經驗培育後輩。以人生導師的角色，挖掘新人潛力，陪伴幫助團隊每一位渡過艱難時刻，攜手攀登新的事業高峰。耐心引領、親力親為的幫助新人快速成長，定位自身理想，在紐約人壽的大家庭裡實現自我價值，迎接更好的生活。

從全國經理大會載譽歸來（見圖）的于杰 ，將為有意轉換工作跑道者提供招聘會，時間為五月二十九日中午11:00AM-1:30PM 飛躍皇后大廈12樓。歡迎有志者踴躍報名，提前預約並致電 646-241-7457。或發送簡歷至[email protected]