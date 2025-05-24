我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

NYFSC在曼哈頓為長者推出個人管理計劃

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
NYFSC個人管理計劃能讓長者生活得更健康、更安全，更獨立
NYFSC個人管理計劃能讓長者生活得更健康、更安全，更獨立

紐約長者基金會(NYFSC, New York Foundation for Senior Citizen)在紐約市政府老齡局資助下，為包括華埠在內的曼哈頓社區的長者提供個人管理計劃服務(Case Management Program)，以幫助老年人在家生活更如意。

NYFSC的長者個人管理計畫包括協調長者的居家照護、送餐服務和其他基本服務，幫助老年人在自己的家中保持安全、健康和獨立。負責的個案經理會在家中與 60 歲以上的老年人會面，確定他們是否有資格獲得各項服務，包括送餐上門服務、居家照護服務、福利/權利審查、聯繫當地的社區計畫等等，幫助老年人住在自己家裡，生活得更健康、更安全，並且更加獨立。NYFSC會安排和監督服務的提供。這項管理服務不收取任何費用。

對於送餐上門服務，建議每餐支付一定費用，而 EISEP家庭護理服務可能會收取一定比例的費用，具體費用取決於客戶的收入和住房費用。

這項服務包括住在曼哈頓以下各區的長者：炮台公園Battery Park City，市政府Civic Center，金融區Financial District，南街碼頭South Street Seaport，Tribeca，華爾街Wall Street，世貿中心World Trade Center，Greenwich Village，Hudson Square，小意大利Little Italy，Nolita，NoHo，蘇荷SoHo，South/West Village，Flatiron，Gramercy Park，Herald Square，中城Midtown，Midtown South，Murray Hill，時報廣場Times Square，聯合廣場Union Square，Beekman Place，Peter Cooper Village，Stuyvesant Town，Sutton Place，Tudor City，Turtle Bay等。

NYFSC的管理計劃提供個人化支持，以幫助老年人在家生活更如意。有興趣了解更多的人士請電212-962-7817，或登陸網站www.nyfsc.org 查詢。

曼哈頓 華埠 華爾街

上一則

趙錫成博士首獲美國船級社「終身成就獎」

下一則

紐約客談/亞裔利益 不能只是選舉口號
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

清涼一夏 總督島藝術季17日開啟

清涼一夏 總督島藝術季17日開啟
周末好去處／布碌崙大橋公園風箏節登場、心靈漫步布碌崙海濱

周末好去處／布碌崙大橋公園風箏節登場、心靈漫步布碌崙海濱
紐約幼獅青少年管弦樂團 6月14日林肯中心音樂會

紐約幼獅青少年管弦樂團 6月14日林肯中心音樂會
紐約市4月平均房租近全國1.5倍 一居室達3972元 這區最貴

紐約市4月平均房租近全國1.5倍 一居室達3972元 這區最貴

熱門新聞

墨西哥一艘訓練艦17日傍晚撞擊紐約布魯克林大橋，造成2死、至少19傷。(美聯社)

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

2025-05-18 01:36
載有200餘人的墨西哥海軍帆船17日晚航行在紐約市東河時，撞上布魯克林大橋，至少造成兩名船員重傷。(截圖自x平台視頻)

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

2025-05-17 22:21
一對華人夫婦自3月30日晚間在長島自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中。(納蘇郡警局)

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

2025-05-23 18:32
紐約州共和黨眾議員加巴里諾。（美聯社）

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

2025-05-22 16:40
川普加大驅逐非法移民的力道，甚至要求美國卡車司機必須精通英文。(路透)

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

2025-05-16 07:45
在紐約工作的林小姐，事發當晚正與朋友們在東河邊的The Rooftop at Pier 17參加音樂節活動，恰巧看到夸烏特莫克號的船員爬上桅杆。(圖片由受訪者提供)

墨西哥軍艦撞布魯克林大橋 華人震驚：竟會發生這樣的事

2025-05-19 07:40

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用