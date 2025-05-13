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06足球夏令營全面啟動五大地點6/30同步開課現正招生 凡5/31前團報可享優惠

紐約訊
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「06足球夏令營」6月30日正式開課，學位有限敬請把握從速報名。
「06足球夏令營」6月30日正式開課，學位有限敬請把握從速報名。

隨著暑假即將來臨，06聯足球體育會正式宣佈，2025年度「06足球夏令營」將於6月30日全面開課，為紐約地區青少年帶來一個結合專業訓練與暑期樂趣的高品質足球課程。今年夏令營將於五大地點同步展開，涵蓋布魯克林、曼哈頓皇后區三大熱門地區，讓家長能依據地理位置就近選擇。

「06足球夏令營」由擁有美國足球協會（USSF）教練證照的專業教練團隊授課，並根據學員的出生年份與技術程度進行分組教學，確保每位孩子皆能在安全、具挑戰性的環境中學習與成長。不論是剛接觸足球的入門學員，或是希望進一步提升競技能力的進階球員，俱樂部皆能提供相對應的訓練課程。

本年度夏令營分別設於布魯克林日落公園、曼哈頓華埠、皇后區法拉盛、貝賽、麥斯佩斯五個地點舉行。課程時間為期8週，每週上課2次，每節課2小時。上課時間安排於週一至週五之間。課程原價為每位 $335 美元。報名學員將獲得以下贈品：一套06俱樂部專屬訓練球衣、訓練足球、課程結業證書（需出席率達標）。

為鼓勵家庭與朋友一同參與，凡於5月31日前完成報名，且五人一同報名同一訓練地點，即可享有「五人同行，一人免費」團報優惠。相當於平均每人可節省約$67美元，機會難得，名額有限，敬請把握！

報名方式:即日起可透過06足球俱樂部官方網站www.06united.com報名，名額有限，建議及早完成報名手續，以免錯失參與機會。

06聯足球體育會（06 United Football Club）創立於2006年，是紐約市一所專注於青少年足球培訓的專業機構。俱樂部致力於提供系統化、高品質、並重視品格教育的足球訓練，服務對象為年齡介於6至15歲之間的學員。十多年來，已為紐約市地區培育出近4,000名青少年球員，致力於培養兼具技術實力與良好品格的下一代運動人才。

目前，06聯足球體育會的青訓部、成人隊、教練群與義工團隊合計超過500名成員，持續擴展訓練據點與聯賽參與，成為大紐約地區具規模的青少年足球機構之一。如欲瞭解更多該俱樂部主辦的「06足球夏令營」請電 (718)760-0280或發電郵至：[email protected]查詢詳情。　

學員進行基本控球技巧練習。
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