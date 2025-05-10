老成都推出「低價母親節套餐」超值實惠美味兼具

老成都「低價母親節套餐」超值實惠美味兼具

法拉盛 老成都現正推出「母親節 超值餐」。超實惠的價格、美味的餐點，為每一位正絞盡腦汁的僑胞，安排一場經濟與享受並備的母親節美食饗宴。歡迎喜歡地道新派川菜的朋友陪伴母親享受這集低價、豐盛及美味的母親節套餐。

被譽為紐約美食地圖上的一顆璀璨明珠，老成都15年來以其正宗的四川菜餚和親民的價格而聞名。老成都特色菜餚包括酸菜魚和燒雞公，都是用傳統的四川烹飪方法精心製作的。酸菜魚以其酸辣可口、魚肉嫩滑而受到食客的喜愛，而燒雞公則以其香辣入味、肉質鮮美而聞名。老成都川菜館不僅提供美味的菜餚，還有著溫馨的用餐環境，讓人仿佛置身於四川的老街小巷中。無論是家庭聚餐還是朋友小聚，這裡都是一個絕佳的選擇。

本次母親節套餐是老成都全新裝潢後的首次，老成都古樸典雅，用餐環境優美。特價套餐提供$228-$428，多種套餐選擇。其中不乏老成都招牌菜:成都小炒黃牛、燒雞公、水煮牛、毛血旺、啤酒鴨、青花椒美兔等必吃網紅爆款。涼菜的添加，讓本次的套餐更加超值。麻辣牛肉干、夫妻肺片、椒麻黃喉、怪味兔丁、麻辣帶魚、芥末鴨掌皆是不惜重金聘請前膳坊冷菜師傅蔣明華師傅掌杓冷菜製作。

清爽的碗豆粉配以蒜末，豆豉等調味，老成都帶您品嚐發源舫川北南充市的知名美食-川北涼粉，口感爽滑、酸辣開胃，簡直是美呆了。好吃到飆淚，美味直衝腦門的芥末鴨堂也是老成都的必吃美食。在湯汁里的去骨鴨掌，帶著芥末清香腌 製入味，辛辣爽口不油膩，爽得直衝腦殻，令人大呼過癮。

老成都就是新派川菜的代表。川菜取材廣泛，調味多變，菜式多樣，口味清鮮醇濃並重，善用麻辣調味，並以其別具一格的烹調方法和濃郁的地方風味聞名，融會了東南西北各方的特點，博采眾家之長，善於吸收和創新。

物價飛漲的今天，老成都陪僑胞抗通膨，一起與母親歡渡一個經濟溫馨的母親節。老成都地址：37-17 PRINCE ST., UNIT 2 FLUSHING, NY 11354 電話:718-886-5595