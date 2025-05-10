內科全科與家庭科醫師馬艷青女西醫 提醒春季是傳染性疾病的多發季節 注意保健

移民局指定移民體檢醫生，內科馬艷青女西醫，診所接受多種保險，無保險者優惠

多年來全方位提供中英文內科與家庭科醫師服務的馬艷青Yanqing Ma. MD, PhD女西醫，為了提供患者更安全舒適的醫療服務，增請多位專業醫護人員並於法拉盛 MAPLE街上全新診所大樓新設診所。馬醫師多年來向以專業細心的醫療服務獲得僑界好評，馬醫生有鑑春季來臨，傳染性疾病和患帶狀皰疹而上門求診的病人頓時增多，再三提醒各界要加強對傳染性及過敏性等病的預防及治療。

為移民局指定移民體檢醫生，馬艷青女西醫Yanqing Ma. MD, PhD, 學經歷豐富，專精內科全科，擅長於高血壓，糖尿病，高膽固醇，花粉過敏，哮喘，貧血，肝炎，胃腸病，關節炎，尿道炎，皮膚病，性病，骨質疏鬆，破傷風，帶狀皰疹等。診所配備全套心肺功能檢查、胃菌檢查及各種實驗室檢查及各種預防針注射，各類體檢。馬醫年解說，春季由空氣/呼吸道飛沫傳播的常見傳染病有：

1、流感 ，病毒引起的急性呼吸道傳染病；

2、流腦，一種細菌引起的急性呼吸道傳染病；

3、麻疹，病毒引起的急性傳染病，小兒特別要注意；

4、水痘，帶狀皰疹病毒引起的，傳染途徑除了呼吸道飛沫之外，如果接觸了被水痘病毒污染的物品等也會被傳染。

5、流行性腮腺炎，由腮腺炎病毒引起的傳染病；

6、猩紅熱，由鏈球菌引起的急性呼吸道傳染病，由飛沫或直接、間接接觸傳染；

7、帶狀皰疹（只會傳染給沒有得過水痘、或是沒有施打過水痘疫苗 的人） 雖說對於已經得過水痘、或是已經施打過水痘疫苗且免疫健全的人來說，帶狀皰疹是沒有傳染力的，但由於季節變化，飲食不節、作息不正常，年紀增長，免疫力低下的人，有相當的發病因素。

以及8、不會傳染，常見症狀和普通感冒/流感相似的花粉熱（花粉樹粉過敏）。

馬醫生強調，對抗任何疾病，首先是預防勝於治療。而若一但有任何病癥立即早就醫，以免錯過治療的黃金時間，且未經醫護專業人員診療，千萬不要自行服用成藥，進而引起更多更嚴重的病情。對於如流感、帶狀皰疹，現在都有疫苗可打。而僑胞平時注意個人衛生和防護、養成良好的衛生習慣、注意防寒保暖，合理安排好飲食、積極參加體育鍛煉，增強體質是非常重要的。再者，注意心理健康，馬醫生表示，如近年來，帶狀皰疹的病患年齡層有斷下降的趨勢，除了年齡、天氣交替等自然因素之外，心裡的壓力增加亦免疫力下降的關鍵。