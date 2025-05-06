紐約中國民族樂團5/18舉行《春之彩韻》音樂會並推出2025春夏青少年民族音樂課程

《春之彩韻》音樂會以“傳統與現代的交響”為主題，匯聚40多位新老團員，共同演繹跨越時空的音樂盛宴。

春意盎然，樂韻悠揚。紐約中國民族樂團（Chinese Music Ensemble of New York, CMENY）將於2025年5月18日（星期日）下午3時，在曼哈頓著名的Symphony Space音樂廳舉辦春季音樂會《春之彩韻》。本次音樂會以「傳統與現代的交響」為主題，集結40多位新老團員，聯袂呈現一場跨越時代、融合東西的音樂盛宴。

音樂會上半場將以多首獨奏、重奏及小型合奏曲目，展現中國民族音樂的細膩與靈動，包括彈撥合奏《姑蘇情》、二胡四重奏《採紅菱》、吹打樂《淘金令》及笛子與小樂隊合奏《大青山下》等。特別邀請年輕笙演奏家唐銘澤獨奏《晉調》，演繹山西民間音樂的韻味。壓軸之作《茶馬》則以古箏、揚琴、胡琴與竹笛交織，重現古代商路的壯闊圖景。

下半場將由大編制樂團演出恢弘作品，包括《慶典序曲》、鮑元愷《炎黃風情·無錫景》（全美首演）及盧亮暉《春》（美國首演）。本場演出由CMENY指揮高藇懷與朱麗亞音樂學院指揮Irfan Tengku聯袂執棒，並特邀原中國廣播樂團笙演奏家張志生擔綱演出，陣容堅強，精彩可期，誠邀各界樂迷僑胞蒞臨欣賞，音樂會門票經已公開發售，為免向隅，敬請從速訂購，購票連結：https://www.symphonyspace.org/events/vp-winds-of-spring。

作為北美歷史最悠久、規模最大的中國民族樂團，CMENY自1961年創立以來，始終致力於推廣中國傳統音樂，並積極培養新一代音樂人才。為延續中國民族音樂文化的傳承使命，樂團將於2025年春夏推出全新青少年民族音樂教育課程，面向6至18歲青少年及其家庭成員開放。

課程將於5月24日開課，地點設於法拉盛 ，課程內容涵蓋笛子、二胡、琵琶、古箏、揚琴、柳琴、阮、大提琴、大鼓等多種樂器選擇，並包含視唱練耳、樂理基礎、小班教學、團體排練及階段性演出。課程最大特色為家長可免費參與學習，不僅增進親子互動，更讓音樂真正走入家庭生活，提升文化素養與生活品質。

樂團也提供樂器租借與購買建議，協助初學者順利開始音樂之路。學員將有機會參與樂團排練、社區演出，並於學期末登臺展現學習成果。課程詳情與報名資訊請見樂團官網：www.chinesemusicensemble.org或電郵查詢：[email protected]

《春之彩韻》音樂會與教育課程均獲紐約州 藝術委員會、紐約市 文化局等單位支持，體現本地社區對多元文化藝術的重視與推廣。