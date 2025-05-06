我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財長貝森特：美中談判未來幾周有望取得「重大進展」

川普擬課100%電影關稅 BBC曝全球衝擊

紐約中國民族樂團5/18舉行《春之彩韻》音樂會並推出2025春夏青少年民族音樂課程

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
《春之彩韻》音樂會以“傳統與現代的交響”為主題，匯聚40多位新老團員，共同演繹跨越時空的音樂盛宴。
《春之彩韻》音樂會以“傳統與現代的交響”為主題，匯聚40多位新老團員，共同演繹跨越時空的音樂盛宴。

春意盎然，樂韻悠揚。紐約中國民族樂團（Chinese Music Ensemble of New York, CMENY）將於2025年5月18日（星期日）下午3時，在曼哈頓著名的Symphony Space音樂廳舉辦春季音樂會《春之彩韻》。本次音樂會以「傳統與現代的交響」為主題，集結40多位新老團員，聯袂呈現一場跨越時代、融合東西的音樂盛宴。

音樂會上半場將以多首獨奏、重奏及小型合奏曲目，展現中國民族音樂的細膩與靈動，包括彈撥合奏《姑蘇情》、二胡四重奏《採紅菱》、吹打樂《淘金令》及笛子與小樂隊合奏《大青山下》等。特別邀請年輕笙演奏家唐銘澤獨奏《晉調》，演繹山西民間音樂的韻味。壓軸之作《茶馬》則以古箏、揚琴、胡琴與竹笛交織，重現古代商路的壯闊圖景。

下半場將由大編制樂團演出恢弘作品，包括《慶典序曲》、鮑元愷《炎黃風情·無錫景》（全美首演）及盧亮暉《春》（美國首演）。本場演出由CMENY指揮高藇懷與朱麗亞音樂學院指揮Irfan Tengku聯袂執棒，並特邀原中國廣播樂團笙演奏家張志生擔綱演出，陣容堅強，精彩可期，誠邀各界樂迷僑胞蒞臨欣賞，音樂會門票經已公開發售，為免向隅，敬請從速訂購，購票連結：https://www.symphonyspace.org/events/vp-winds-of-spring。

作為北美歷史最悠久、規模最大的中國民族樂團，CMENY自1961年創立以來，始終致力於推廣中國傳統音樂，並積極培養新一代音樂人才。為延續中國民族音樂文化的傳承使命，樂團將於2025年春夏推出全新青少年民族音樂教育課程，面向6至18歲青少年及其家庭成員開放。

課程將於5月24日開課，地點設於法拉盛，課程內容涵蓋笛子、二胡、琵琶、古箏、揚琴、柳琴、阮、大提琴、大鼓等多種樂器選擇，並包含視唱練耳、樂理基礎、小班教學、團體排練及階段性演出。課程最大特色為家長可免費參與學習，不僅增進親子互動，更讓音樂真正走入家庭生活，提升文化素養與生活品質。

樂團也提供樂器租借與購買建議，協助初學者順利開始音樂之路。學員將有機會參與樂團排練、社區演出，並於學期末登臺展現學習成果。課程詳情與報名資訊請見樂團官網：www.chinesemusicensemble.org或電郵查詢：[email protected]

《春之彩韻》音樂會與教育課程均獲紐約州藝術委員會、紐約市文化局等單位支持，體現本地社區對多元文化藝術的重視與推廣。

法拉盛 紐約市 紐約州

上一則

華人騙華人...以為買到新車其實有鬼 她被騙走2萬7000元

下一則

李琳達提法案 要求美容業場所張貼性別暴力資訊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

鄉音合唱團2025黃河大合唱 林肯中心震撼上演

鄉音合唱團2025黃河大合唱 林肯中心震撼上演
紐約市政廳地鐵站致命刺殺 嫌犯投案被控過失殺人

紐約市政廳地鐵站致命刺殺 嫌犯投案被控過失殺人
州長霍楚建議紐約人用蘋果醬做巧克力蛋糕 對抗川普關稅

州長霍楚建議紐約人用蘋果醬做巧克力蛋糕 對抗川普關稅
紐約最火漢堡Shake Shack登台有譜？傳已申請商標

紐約最火漢堡Shake Shack登台有譜？傳已申請商標

熱門新聞

紐約州2026財年預算案通過，將大幅擴大稅收減免範圍，並以寄送支票的方式為紐約納稅人提供通膨退款。圖為州長霍楚4月30日舉行記者會。(州長辦公室提供)

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

2025-05-01 07:31
中國公民吳納新(左)、江孟英(中)和陳銘棟(右)，因涉入大型禮品卡詐欺被判刑。(新罕布夏州聯邦檢察長辦公室)

涉禮品卡詐欺為殺豬盤洗錢 3中國公民被判刑2-5年

2025-04-28 14:51
免關稅政策取消將對仰賴低價和免稅模式運營的跨境平台造成衝擊，多位華人消費者對此表示，已切身感受到關稅壓力帶來的變化。(網路截圖)

美中關稅戰 Shein、Temu漲價 消費者叫苦連天

2025-05-02 07:38
美國2日開始取消小額免稅政策，位於紐約華社的華人物流公司擔心生意此後會不好做。(記者胡聲橋╱攝影)

家鄉特產恐斷炊？取消小額免稅政策 華人物流公司憂生意難做

2025-05-01 19:48
民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)2日在第14國會選區里民大會。(記者王若馨/攝影)

歐凱秀嗆霍曼「你敢抓我？」 卻遭挺巴者罵「騙子」

2025-05-03 18:59
周女士到亞總會求助，講述自己買車被騙的經過。(記者胡聲橋╱攝影)

華人騙華人...以為買到新車其實有鬼 她被騙走2萬7000元

2025-05-05 19:40

超人氣

更多 >
「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產
川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」
川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」

川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」
巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產
退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案

退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案