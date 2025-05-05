志愷牙科診所提供全方位牙科治療服務

貝賽志愷牙科診所由王志愷牙醫博士主理提供全方位牙科治療服務。

於月前新張開業位於貝賽北方大道207-26號志愷牙科(GW Dental Studio)，由擁有十多年牙醫專科臨床經驗的王志愷(Gordon Wang, DDS)牙醫博士親自主理。診所設備先進潔淨明亮，並設有高端3D X光影像掃瞄儀，可快捷準確掃瞄牙齒口腔，為病患各類牙科疾病提供更有效的精準診治。

畢業於紐約水牛城大學牙醫學院(University at Buffalo School of Dental Medicine)的王志愷牙醫博士，曾在紐約布碌崙 Maimonides醫院任牙科醫生。並在法拉盛和華埠 牙科診所從事牙醫工作多年，積累了豐富臨床經驗，對治療各種牙科疾病具有非常深入的研究。王醫生態度謙和，對病人認真負責，診療仔細及醫術精湛，深得華人社區廣大病患的稱讚與好評。

志愷牙科診所全新裝修，環境雅潔，配置最新高端3DX光影像掃描儀，可快捷準確掃描，提供清晰的口腔內牙齒骨骼、組織等細節影像，協助牙醫師掌握患者口腔內各項狀況，精準訂定手術計畫，確保患者手術安全性，並使之早日得以康復。全新牙科設備醫療器具都經過嚴格消毒，防止交叉感染，保障病人及工作人員衛生安全，讓病人看診更放心有保障。

王醫生擅長治療成人及兒童的各種牙科疾病，對於抽神經補牙、根管治療、拔牙、牙套牙橋、美容漂白、牙齒保健、清潔洗牙等，都有專精治療及獨到理想效果。近日志愷牙科診所推動回饋社區優惠服務，對於沒有牙科保險的病患，可參加診所優惠會員，在牙科診治方面均可享有折扣優待，歡迎洽詢了解。

近日在植牙方面，王醫生採用最先進的免開刀植牙，效果特別好，深受病人的好評。免開刀植牙亦稱為「微創植牙」，就是在牙齦創造一個微小的人工切口將人工牙根植入。比起以往的人工植牙手術，手術時間非常短，幾乎不需要縫合，因為感染機率也比較低，疼痛的程度也比一般的植牙方式減輕許多，所以也越來越受到歡迎，在收費方面也提供了大幅的優惠。此外，對於因受睡眠時磨牙困擾的求診病患，志愷牙科可專門為患者配置製作牙套，以保護牙齒免受磨損。

貝賽北方大道夾207街的志愷牙科診所，交通便捷泊車容易。對於居住華埠、布碌崙或其他地區的朋友，可乘搭7號地鐵至法拉盛終站，在羅斯福大道近梅西百貨附近乘坐Q12公車，大約10分鐘車程即可達207街志愷牙科。王志愷牙醫博士與其訓練有素的專業人員，為每位前來的病人提供各種牙科疾病全方位的最優質的醫療服務。

志愷牙科(GW Dental Studio)地址： 207-26 Northern Blvd., Suite 2B, Bayside, NY 11361，預約電話:(718)885-4323，通曉國粵英語及福州話，敬請提前致電預約洽詢；診所接受大部份醫療保險 。歡迎瀏覽網頁：GWDentalStudio.com了解詳情。