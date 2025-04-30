黎保利律師樓 為在皇后學院門前摔傷的行人爭取到巨額賠償

黎保利律師樓擁有二位「超級律師」和二位「明日之星律師」，實力強大。前中為黎保利律師。

2017年7月5日，63歲的李晨女士在下班回家途中，路過紐約市 立大學皇后學院門前時，被樹根頂起的人行道水泥板絆倒。當時她頭部遭受嚴重創傷，腦出血，在醫院醒來後她幾乎對整個事件失去了記憶。儘管經過大量復健治療，陳女士仍然遭受永久性短期記憶喪失，導致她無法獨立生活和恢復工 作。

她與家人決定委托黎保利 律師樓幫助索償事宜。黎保利律師樓立即對此展開調查。他們發現，陳女士摔倒的那條人行道是一個州政府長期要解決的建設項目，該項目由許多州政府機構協調，旨在解決皇后學院周圍人行道長期存在的問題。為了確保所有責任方的疏忽負責，黎保利律師樓在紐約州 的兩個不同法院對多個政府實體提起了訴訟。

在訴訟過程中，黎保利律師樓發現了該建設項目沒有優先考慮行人安全的證據。在該計畫長達一年的規劃階段，參與的政府機構甚至沒有試圖警告行人該計畫試圖解決的已知人行道危險。證據還顯示，早在計畫開始前數年，皇后學院的教職員工就認定絆倒陳女士的人行道水泥板會對行人造成危險，但學校一直等到紐約市政府因該情況向學校發出違規通知後，才申請資金來開展這項工作。

訴訟期間，被告否認對人行道的修復負有責任。被告還辯稱，由於正在進行的人行道修復項目正處於規劃階段，因此他們不承擔任何責任。黎保利律師樓請求法院駁回這些論點，並認定皇后學院校園的擁有者—紐約州宿舍管理局，需對校園周圍人行道的維護負責。法院在法律上站在原告這一邊，認定紐約州宿舍管理局有責任維護人行道，但同時也有疏失。

索賠官司最後進入庭審，來確定皇后學院的責任範圍。皇后學院辯稱，絆倒事件發生的地點和方式並不像陳女士聲稱的那樣，因為沒有人目擊跌倒過程，而且陳女士腦部受傷，無法提供許多有關事件的具體細節。

在責任審判中，所有證據都出示完畢後，在做出判決之前，被告開始提出和解要求，試圖在判決之前解決案件。作為停止對所有被告的訴訟的交換，黎保利律師樓為陳女士爭取到了總計 2,500,000 美元的和解金。

黎保利律師樓（CAESAR and NAPOLI, P.C.）免費問詢電話：1-888-620-3888。緊急熱線：888-988-0247 (中英)，網站：www.libaolilaw.com.。辦公室位於紐約市百老匯 大街233號23層(233 Broadway, Suite 2348)，在市政府對面，毗鄰唐人街，鄰近所有紐約縣法院。