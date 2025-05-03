enlighten® 超皮秒 安心肌膚煥變之旅 醫美權威李綺梨醫師親自操作

enlighten® 超皮秒，是一場由表及裡、精准溫和的肌膚更新革命。

超越「淨膚」的時代｜enlighten® 超皮秒鐳射·科學美膚的精准方案

不只是美白，不只是淡斑，enlighten® 超皮秒，是一場由表及裡、精准溫和的肌膚更新革命。

作為全球領先的超皮秒科技，由美國Cutera出品，enlighten® 結合雙波長 + 高能量短脈衝技術，有效應對多種膚質問題，並由正規醫療機構專業醫師操作，讓你安心開啟肌膚煥變之旅。

為什麼選擇 enlighten® 超皮秒？

1064nm/532nm/670nm三個不同波段：全面覆蓋淺層色斑 + 深層色素，對黃褐斑、雀斑、痘印等都有精准作用

超短脈衝（皮秒級）：能量瞬間釋放，破壞色素顆粒更細緻，熱傷害更低，降低返黑風險

Pico Genesis 模式：不僅祛斑，更重建肌膚均勻度與透亮感，打造「淨透感肌底」

適合亞洲膚質：對黃皮、敏感膚、術後反黑風險高的人群更友好

幾乎無恢復期：治療過程舒適，大部分人治療後可立即上妝與返工

常見適應症 :

日曬斑 / 雀斑 / 老年斑

痘疤色沉 / 膚色不均

黃褐斑 / 藥物性色素沉著

膚質粗糙 / 暗沉 / 缺乏通透感

常見問答 Q&A

Q1：超皮秒和傳統皮秒鐳射有什麼不同？

A：enlighten® 擁有更高能量密度與更短脈衝時間，色素擊碎更徹底、熱傷害更低，有效降低反黑和過度刺激風險。

Q2：會不會痛？要麻醉嗎？

A：治療過程中多數人僅有輕微刺感，針對敏感區域可局部使用表皮麻，過程溫和可控。

Q3：多久可以見效？需要做幾次？

A：通常1-2次就能看見膚色提亮與色素減淡，建議療程為3-6次，視肌膚狀況由醫生評估制定。

Q4：治療後可以化妝嗎？需要修復期嗎？

A：大部分人當天可上妝，無明顯紅腫或結痂，適合生活節奏快、不能請假的族群。

Q5：適合所有膚質嗎？男性也能做嗎？

A：enlighten®特別適合亞洲膚色與敏感膚質，男性膚色不均、痘印困擾者同樣推薦。

有關詳情，請親洽

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