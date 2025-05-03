我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

enlighten® 超皮秒 安心肌膚煥變之旅 醫美權威李綺梨醫師親自操作

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
enlighten® 超皮秒，是一場由表及裡、精准溫和的肌膚更新革命。
enlighten® 超皮秒，是一場由表及裡、精准溫和的肌膚更新革命。

超越「淨膚」的時代｜enlighten® 超皮秒鐳射·科學美膚的精准方案

不只是美白，不只是淡斑，enlighten® 超皮秒，是一場由表及裡、精准溫和的肌膚更新革命。

作為全球領先的超皮秒科技，由美國Cutera出品，enlighten® 結合雙波長 + 高能量短脈衝技術，有效應對多種膚質問題，並由正規醫療機構專業醫師操作，讓你安心開啟肌膚煥變之旅。

 為什麼選擇 enlighten® 超皮秒？

 1064nm/532nm/670nm三個不同波段：全面覆蓋淺層色斑 + 深層色素，對黃褐斑、雀斑、痘印等都有精准作用

 超短脈衝（皮秒級）：能量瞬間釋放，破壞色素顆粒更細緻，熱傷害更低，降低返黑風險

 Pico Genesis 模式：不僅祛斑，更重建肌膚均勻度與透亮感，打造「淨透感肌底」

 適合亞洲膚質：對黃皮、敏感膚、術後反黑風險高的人群更友好

 幾乎無恢復期：治療過程舒適，大部分人治療後可立即上妝與返工

  常見適應症 :

 日曬斑 / 雀斑 / 老年斑

 痘疤色沉 / 膚色不均

 黃褐斑 / 藥物性色素沉著

 膚質粗糙 / 暗沉 / 缺乏通透感

常見問答 Q&A

Q1：超皮秒和傳統皮秒鐳射有什麼不同？

A：enlighten® 擁有更高能量密度與更短脈衝時間，色素擊碎更徹底、熱傷害更低，有效降低反黑和過度刺激風險。

Q2：會不會痛？要麻醉嗎？

A：治療過程中多數人僅有輕微刺感，針對敏感區域可局部使用表皮麻，過程溫和可控。

Q3：多久可以見效？需要做幾次？

A：通常1-2次就能看見膚色提亮與色素減淡，建議療程為3-6次，視肌膚狀況由醫生評估制定。

Q4：治療後可以化妝嗎？需要修復期嗎？

A：大部分人當天可上妝，無明顯紅腫或結痂，適合生活節奏快、不能請假的族群。

Q5：適合所有膚質嗎？男性也能做嗎？

A：enlighten®特別適合亞洲膚色與敏感膚質，男性膚色不均、痘印困擾者同樣推薦。

有關詳情，請親洽

法拉盛醫美中心(Flushing Medical Spa)地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354（法拉盛飛越皇后5樓D座）。預約電話：718-539-3366，營業時間：每天上午10點至晚上7點（周日和假期需要預約）

預約電話：(718) 539-3366；營業時間：每天 10AM--7PM(周日和假期需要預約)

法拉盛

上一則

楊圓圓3部短片高線公園展出 聚焦華埠記憶與華人身分

下一則

紐約客談／缺乏民意參與 民主會淪為形式
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

打一針能飛天？小紅書爆女搶打千元「高潮針」網：騙局吧

打一針能飛天？小紅書爆女搶打千元「高潮針」網：騙局吧
為打片唱歌跳舞 姚晨尷尬：不知道在幹什麼

為打片唱歌跳舞 姚晨尷尬：不知道在幹什麼
演員為宣傳新片唱歌跳舞… 姚晨窘迫：不知道在幹什麼

演員為宣傳新片唱歌跳舞… 姚晨窘迫：不知道在幹什麼
蛋白面膜爆紅 年輕人瘋搶DIY護膚秘方 皮膚專家這樣說

蛋白面膜爆紅 年輕人瘋搶DIY護膚秘方 皮膚專家這樣說

熱門新聞

中國公民吳納新(左)、江孟英(中)和陳銘棟(右)，因涉入大型禮品卡詐欺被判刑。(新罕布夏州聯邦檢察長辦公室)

涉禮品卡詐欺為殺豬盤洗錢 3中國公民被判刑2-5年

2025-04-28 14:51
紐約州2026財年預算案通過，將大幅擴大稅收減免範圍，並以寄送支票的方式為紐約納稅人提供通膨退款。圖為州長霍楚4月30日舉行記者會。(州長辦公室提供)

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

2025-05-01 07:31
桑托斯25日抵達法院聆聽宣判。（路透）

前國會眾議員桑托斯詐欺、竊身分 判刑87個月…泣不成聲

2025-04-25 13:02
警方出動約20名員警調查。(記者尤昱程/攝影)

紐約法拉盛劫車槍擊 1警中彈 1嫌落網1人在逃

2025-04-27 12:12
美國2日開始取消小額免稅政策，位於紐約華社的華人物流公司擔心生意此後會不好做。(記者胡聲橋╱攝影)

家鄉特產恐斷炊？取消小額免稅政策 華人物流公司憂生意難做

2025-05-01 19:48
免關稅政策取消將對仰賴低價和免稅模式運營的跨境平台造成衝擊，多位華人消費者對此表示，已切身感受到關稅壓力帶來的變化。(網路截圖)

美中關稅戰 Shein、Temu漲價 消費者叫苦連天

2025-05-02 07:38

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光