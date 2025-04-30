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起亞KIA新能源車系驚豔2025紐約車展 概念車PBV與EV9 Nightfall引領未來出行

【紐約訊】
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KIA北美市場公關總監James Bell介紹了全新的KIA EV9 Nightfall版本。
KIA北美市場公關總監James Bell介紹了全新的KIA EV9 Nightfall版本。

全球汽車業界矚目的2025年紐約國際車展於賈維茨會議中心盛大開幕，韓國汽車巨頭起亞KIA以「創新永續」為主軸，攜多款新能源車型與概念車PBV（Purpose Built Vehicle）重磅登場，展現其深耕電動化與未來移動解決方案的野心。其中，全新2026 Kia EV9 Nightfall電動SUV與運動化K4掀背車首度亮相，憑藉前衛設計與性能升級成為全場焦點，更預告品牌將加速佈局北美新能源市場。

起亞KIA此次推出的K4掀背車（K4 Hatchback）延續K4轎車的市場熱度，主打「靈活多功能」與「運動駕馭」。該車型專為活躍都市人群打造，車長較轎車版本更短，提升城市穿梭的機動性，同時保留高級內飾配置，並擴大貨物空間，滿足週末戶外活動、寵物載運等多元需求。動力方面，K4掀背車提供渦輪增壓引擎選項，搭配運動化懸吊調校，強化操控靈敏度，為駕駛者注入熱血基因。起亞北美市場公關總監James Bell指出：「K4掀背車是功能與激情的結合體，無論是繁忙街道或蜿蜒山路，它都能成為用戶的最佳夥伴。」

KIA此次亮相車展的PBV（Purpose Built Vehicle）重磅登場...
KIA此次亮相車展的PBV（Purpose Built Vehicle）重磅登場吸引了全場目光。

作為品牌旗艦電動SUV，2026年式EV9 Nightfall版本以「暗黑風格」與「性能強化」為核心亮點。外觀上，全車採用亮黑色設計元素，包含20吋高光黑輪圈、黑色格柵飾板與專屬Roadrider棕金屬車漆，營造神秘奢華質感。動力方面，EV9 Nightfall搭載雙馬達四驅系統，標準輸出為379匹馬力，透過Boost增壓模式可將扭矩從443磅尺提升至516磅尺，零百加速僅需5秒，媲美高性能燃油車。此外，其支援北美充電標準（NACS），車主可透過適配器使用特斯拉超級充電網絡，配合Kia Access手機應用程式實時查詢充電站狀態，大幅緩解里程焦慮。James Bell強調：「EV9 Nightfall不僅是家庭出行的首選，更能為駕駛者帶來純電動力的激情體驗。」

KIA此次亮相車展的PBV（Purpose Built Vehicle）重磅登場...
KIA此次亮相車展的PBV（Purpose Built Vehicle）重磅登場吸引了全場目光。

為強化電動車生態系，起亞宣布Kia Charge Pass服務正式整合特斯拉超級充電網絡，全美逾21,500個直流快充站即日起開放使用。結合既有合作夥伴的22,000個充電點，KIA車主現可透過車載系統或手機App導航至超過40,000個快充站，並即時查看充電樁狀態與費率。此舉不僅鞏固起亞在電動化轉型的領導地位，更凸顯其以用戶為核心的戰略佈局。

除量產車型外，起亞首度公開的模組化概念車PBV亦引發熱議。該車以「可定制化平台」為基礎，可根據商用、共享或個人需求快速轉換車體結構，被視為品牌進軍智慧物流與共享經濟的關鍵一步。James Bell透露，PBV將於未來三年內進入量產階段，並逐步整合自動駕駛技術，重新定義「移動即服務」（MaaS）的可能性。

隨著全球車市加速電動化，起亞KIA透過多元產品線與基礎設施佈局，持續鞏固其在新能源領域的競爭力。本次紐約車展的亮眼表現，無疑為其衝刺2030年電動車年銷160萬輛的目標注入強心針。

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