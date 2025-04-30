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5月10、11專車至紐約上州勘查「臥龍崗墓園」

紐約訊
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「臥龍崗墓園」環境優美。
「臥龍崗墓園」環境優美。

風水命相師張太乙將於5月10號（星期六）和5月11號（星期日)，連續二日帶領預購福地的客戶至紐約上州的「臥龍崗墓園」Dragon Hill and Saint Park Cemetery參觀，勘查龍位龍穴，親自講解，同時歡迎對該墓園有興趣作進一步了解的人士參加。

張太乙為張天師64代傳人，精於神機妙算，子平八字，店舖、住宅風水，累積了46年經驗。墓地風水更是她的特長。

近20年來，張太乙在全美主持風水講座和開班授徒，走訪了全美30多個州，其中大家很關心的一個問題是墓園的選擇。她亦順道參觀了各地眾多墓園，最後選擇位於紐約上州、離紐約及新州約一個多小時車程的一塊風水地，開發出「臥龍崗墓園」Dragon Hill and Saint Park Cemetery。張太乙解釋：臥龍崗全部的方位都是像東南120度太陽出來的方向，有溪水自東北高處流向東南，環山繞抱，全年川流不息，呈金盆育鯉之勢。遠方一字排開的山巒，由遠而近，氣勢磅礡，山龍、水龍環抱，龍位、龍穴（辰），山為貴，水為財，富貴發達好風水，方位正，氣勢好，絕佳好地，能保佑子孫後代人丁興旺，家族富貴發達。

張太乙說，這次上山，漫山遍野春意盎然，大家更能體會當地優美的自然環境，包括河流的走向、遠山景色及地形都能盡覽，能更清晰地看到該寶地的位置優勢。

預約電話：張太乙626-255-0558。在推出期間，臥龍崗歡迎社團、家族、個人預訂，價格優惠。

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