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第16屆「聯合國中文日」書畫家代表團出彩

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第16屆「聯合國中文日」以中華文化的獨特魅力為聯合國注入蓬勃的東方力量。
第16屆「聯合國中文日」以中華文化的獨特魅力為聯合國注入蓬勃的東方力量。

第16屆「聯合國中文日」活動日前在紐約聯合國總部隆重舉行，是一場隆重的中國文化慶典。河南省安陽市人民政府特別組織了16位書畫家參展，聲勢浩大，以中華文化的獨特魅力為聯合國注入蓬勃的東方力量。以下是參展書畫家的簡介。

叢合滋-創作上主張「師法造化而抒己之情，物我一體，學先人為我所用，不斷創新」。畫法上工寫結合，虛實結合。他善於描繪花鳥世界的豐富多彩和活潑生氣，又精於表現畫家的心靈感受和動人想像。

劉維侖-師從黃胄、李可染。中央書畫院院士，中國同澤研究院院士，天津市美術家協會會員，天津市作家協會機關畫院會員，中國揚州八怪天津院院士。

許相當-幼染書道，數十年如一日，臨池不輟，耳染目睹碑學書法的雄壯渾穆，深受家鄉龍門二十品的影響，走碑帖結合路子且獲得了不菲的成績。

齊國華-是近代中國繪畫大師齊白石的嫡親侄孫女。齊白石藝術研究院惠州分院院長,中國國畫創作研究院研究員,中國書畫名家協會會員,湖南省美術家協會會員,,廣東省惠州市美術家協會會員,中國香港美術家協會會員,中國女畫家協會會員、齊派藝術傳承人。

何旭東-授業於著名花?畫家賈廣健、霍春陽、周午生和劉文生先生。碩士畢業於天津美術學院，導師賈廣健院長。天津市青年美術書法家協會會員。

愛新覺羅·啟榮-是清朝末代皇帝溥儀的堂侄，屬於和碩裕親王愛新覺羅·廣靈這一支系的第八世孫。啟榮自幼受到家庭的薰陶，對國畫和南昆藝術有著濃厚的興趣，尤其鍾情于南昆藝術。

吳修金-結業於天津市美術進修學院國畫花鳥高研班，深得著名畫家孫其鋒、賈寶?、費超傑等先生的指教。北京六藝嘉韻書畫藝術研究院院士、河南嵩山少林寺武僧團培圳基地教育集團書畫藝術顧問。

時景林-擅長山水畫，他的作品曾多次參加全國和天津畫展，並發表在我國各種雜誌、刊物和報紙上。其中，山水畫《蜀道通天》和《白雲深處有人家》被人民大會堂收藏。

李慶增-曾任師大美術系中國畫教研室主任、教授。與孫其峰老先生同台獻藝，也與其合作多幅作品。

楊建華-傳承徐悲鴻大師技藝，老子故里河南鹿邑人，天津美術家協會會員，河南美術家協會會員。

孟昭麗-師承全國著名書畫篆刻家孫其峰教授。其作品多次入選國內外大展並獲獎，刊刻於多處碑林，其書法，四體兼擅，尤精於篆隸。書風雄渾蒼秀。

段建輝-中國翰林院藝術家聯合會理事，翰林院美術館副館長兼鹹陽館長，江西毛體書法家協會會員，陝西大唐美術研究院西鹹書畫分院會長兼秘書長，墨寅堂書畫院潮州分院常務理事。

商鳳智- 父輩均為本地畫家，從小耳濡目染，癡迷書畫。2012 年考入天津美術學院中國畫學院。專業排名全國第一。作品多次參展並獲金獎，被廣泛收藏。

蕭衛華-天津中國美術協會會員，中國國畫家協會理事。

蔣紅兵-傳承大千藝術風格，中國華夏萬裡行書畫家協會副會長，自幼酷愛美術，專研宋元山水，博采眾家之長，漸漸形成自己的獨特風格，既古樸典雅，又迭出新意。

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