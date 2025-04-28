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春季過敏自救指南：別再只會躲花粉

紐約訊
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歡迎您打開微信，掃描以下二維碼，即可獲取由百康仁德醫生提供的專業養生資訊、醫療信息，並可參與免費講座和有獎互動。
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春天本該是踏青賞花的好時節，可對過敏的人來說簡直是“渡劫季”！每天眼睛癢得像進了沙子、鼻子堵得只能用嘴呼吸……惱人的過敏到底怎麼防治？紐約百康仁德醫生集團（rendr）請到內科、眼科和病理科的三位醫生，一起為您支招！

春季過敏警報！你中了幾項？百康仁德的眼外科醫生周迪（Di Zhou, MD）提醒，如果您出現以下症狀長達兩周以上，很可能就是過敏了：

* 眼睛不舒服：眼睛搔癢、紅腫灼熱、過度流淚

* 鼻腔不舒服：鼻塞、連續打噴嚏、鼻子發癢、鼻涕止不住

* 其他症狀：喉嚨瘙癢、乾咳、皮疹等

相信大家以為過敏都是鮮花惹的禍？其實春天本來就有常年存在的過敏原。百康仁德的內科全科醫生呂莉（Li Lu, MD）介紹，常見的過敏原包括：各種塵蟎、微生物、動物毛屑等。此外，大家吃的食物裡也會有過敏原，例如雞蛋、牛奶和乳製品、堅果、海鮮等。接下來才是重點，那就是花粉。

百康仁德病理專科醫生張泳（David Zhang, MD）指出，如果有過敏症狀，大家可以先諮詢家庭醫生，看看是否需要做過敏原測試，從而找出引起過敏原因。過敏原測試非常便捷，在家庭醫生診所就可以進行。例如百康仁德為患者提供的OPTIGEN檢測，涵蓋36種呼吸過敏原和30種食物過敏原。醫生只需要從患者手臂抽一試管血，然後把血液樣本送去病理實驗室進行測試，基本一周內就會確定過敏原了。

眼外科醫生周迪強調，預防過敏的終極訣竅就是避免接觸過敏原。一旦確定過敏原，就可以“見招拆招”了。

*花粉過敏─減少在花粉高峰期外出、出門時包裹嚴實、使用空氣淨化機、回家後要洗臉洗澡、換衣服。

* 塵蟎過敏─定期大掃除、清洗床品。

* 寵物過敏─避免接觸寵物、或者在接觸寵物後立刻洗手。

內科全科醫生呂莉介紹，治療過敏的藥物主要有以下三大類。大家可以在諮詢醫生後，根據個人病情選擇：

* 口服抗組胺藥物─市面上常見的抗組胺藥包括：西替利嗪/勝克敏（Cetirizine）、氯雷他定（Loratadine）和苯海拉明（Benadryl）。需要注意的是，部分氯雷他定的藥品包裝上標注了D的字樣（Loratadine-D），這代表藥品裏添加了減充血劑，不能長期使用，否則會導致血壓升高，並影響肝功能。而苯海拉明也有令人困倦、暈眩等副作用，除非與醫生商討，否則最好不要長期使用。

* 鼻噴激素─若口服藥物不能有效緩解鼻部和喉部的症狀，可考慮使用鼻噴激素。使用時，大家要注意把藥物充分吸進鼻腔深處和喉部，才能達到效果。這類激素也只能遵醫囑短期使用，否則會導致鼻腔黏膜腫脹、持續鼻塞。

* 眼藥水─非處方滴眼液中，有兩種常見的類別：酮替酚（Ketotifen）和氮卓斯汀（Azelastine），一般氮卓斯汀起效更快。

過敏不可怕，跟隨以上指南，見招拆招、對過敏原實施精準打擊，便能在春天"自由呼吸"！如果症狀嚴重，謹記及時找醫生幫忙。百康仁德內科、家庭科，與眼科專科、耳鼻喉頭頸專科聯手，共同為您打造過敏防線。

內科呂莉醫生在皇后區法拉盛布魯克林八大道看診，預約電話：718-888-7907；眼科專科、耳鼻喉頭頸專科在布魯克林八大道及曼哈頓唐人街均有診所服務。眼科專科預約電話：718-362-6311；耳鼻喉頭頸專科預約電話：646-693-2914。

抗組胺藥物常用於治療過敏性疾病。
抗組胺藥物常用於治療過敏性疾病。

寵物 布魯克林 法拉盛

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