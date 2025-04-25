美加補習班暑期班招生 5/16前報名享折扣40%OFF

大紐約地區最具規模、輔導制度完善的補習學府之一的美加補習學校，其暑期班開始招生。凡於5/16前報名者，可享6折優惠，親朋好友聯合報名或舊生另有優惠，此外，報名SAT 或SHSAT 暑假十秋天十模擬考的學生，再送書包。

2025年暑期班上課日期為06/30-08/08，共29個上課日。上課時間為每週六上午9點至中午12點）。暑期班的教學內容包括2025新SAT I特攻班、2025最新SHSAT進攻班（特殊高中入學考試）、資優英文數學進攻班等秋季學校準備課程；適合年級：今年九月秋季班的4、5、6、7年級學生。最新教學思維籌劃的「SAT I特攻班」，涵蓋創意閱讀思考、英文分析、文法、數學應用技巧；在模擬測試上提供的英文考試，尤其注重檢測學生的語法技巧、段落修改和語言表達能力，以此來補強學生的應試能力和信心。

2025年最新SHSAT特殊高中講解專攻班於周日模擬考試，周六講解；上課日期為9/7-10/18，共6次考試、6次講解，電腦分析、名師講評，該課主攻名校。資優英文數學進攻班，針對英文、數學、創意寫作，發揮學生最大潛能，適合4、5、6、7年級學生。SAT寫作(Essay)、英文文法應用，適合11、12年級。代數、幾何、三角、解析幾何，適合8、9、10、11、12年級。

該校特別重視師資及教學考核，掌握最新教學動態並補充教材，配合最新考試趨勢，成立二十多年來培養了無數長春藤名牌大學的子弟。

從2025Fall開始，耶魯大學 將對所有申請人實施Test-Flexible政策，允許從SAT/ ACT/ AP/ IB四種考試中選擇提交一種或多種成績。

如選擇遞交AP或IB成績，最少可以僅提交一門成績，但必須包括申請前完成的所有AP或IB科目考試成績。

與斯坦福、哈佛等學校相比，耶魯在招生過程中可能更加注重學生的個性和創造力。耶魯強調綜合素質的發展，鼓勵學生在學術以外的領域有所涉獵，並重視學生的獨特性和個性特點。相比之下，斯坦福可能更注重學生的創新能力和技術背景，而哈佛可能更注重學生的領導潛力和社會責任感。歡迎家長們擕帶貴子弟前往美加補習學校參觀洽詢。

法拉盛地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；

報名電話：718-961-8886、718-359-3952（周三、五、六上午9時至下午3時），詳情請上網查詢註冊：www.mega-academy.com。