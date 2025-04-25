我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

新江乾貨店出品蔬果手工冰棒 現已隆重上市成分天然口味創新

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
新江乾貨店店東李洪江手工製作彩色冰棒，成分天然，養生健康。
新江乾貨店店東李洪江手工製作彩色冰棒，成分天然，養生健康。

法拉盛新江乾貨店(Xin Jiang Food)在本地註冊生產蔬果手工冰棒，為紐約市華人首創，成分天然，口味創新。店東李洪江（Jason）先生率先上架酸奶、黃瓜、抹茶、火龍果、紫薯和甜菜等六種風味，均為僑胞朝思暮想的兒時滋味，也不乏大膽嘗試的新奇味道，歡迎各界批發零售。

李老闆強調，該店已向市府登記註冊，合法生產營銷冰棒。該店在本地新鮮出品的冰棒產品，以純天然原料純手工製作，零添加劑，消費者大可放心食用。李老闆指出，他精選美洲大廠的奶粉、鮮奶與白糖，不加一滴水製成冰棒，為純淨原味，香濃可口。

李老闆自主研發冰棒，只此一家，別無分號。該店推薦的冰棒口味獨特，很多都是市場所僅見，並且每種均有不同的營養價值。例如該店酸奶（優格）冰棒的原料酸奶，是牛奶加菌種發酵而成，富含蛋白質卻低脂，吃後有飽腹感，有助減肥，並能改善腸道健康、降血壓。至於黃瓜冰棒所用小黃瓜，熱量低，富含維生素C與K、鎂、鉀、錳、β-胡蘿蔔素與類黃酮，清涼解暑、補充水分，是常見的減重聖品。而另一種口味抹茶則出自日本抹茶，能抑制高血壓、減緩老化、預防糖尿病和癌症等。至於火龍果冰棒裡的火龍果，含有鉀，能平衡人體電解質，尤其是鈉，有助降血壓及消水腫。而紫薯冰棒選用的紫薯，除了具有普通紅薯的營養成分外，還富含硒元素和花青素，可預防和治療多種疾病。此外，甜菜冰棒原料甜菜，富含強效抗氧化劑，與預防及治療癌症都有一定相關性。總之，新江出品的冰棒不但是消暑利器，還是名符其實的健康食品。

祖籍山東的李老闆，2017年來美。他定居紐約市以來，一直在皇后區與布碌崙輾轉開店，推廣植物營養素食品。他獨力研發銷售的手工麵食與冰品，五彩繽紛，賞心悅目，營養豐富，令人垂涎。李老闆並提到北美世界日報健康版曾多度發表「植物營養素存在於不同色系的蔬果種類中，我們吃進去的蔬果顏色愈鮮豔、有愈多種色彩，就能吃到更多的植物營養素，愈能建構一張健康保護網。」根據這項多彩蔬果營養理論，李老闆用蔬果製作冰棒等食品，飽含自然界的天然色素與養分，有益人們身心健康。

崇尚天然食品的李老闆接著透露，為感謝疫情及平日盡心盡力維護社區大眾健康的醫護人員，該店訂於五一勞動節周四，前往紐約長老會皇后醫院訪問拜候，並將送去該店新出品的大批冰棒給該院員工品嘗，以慰勞他們勞苦功高的辛勤努力。

於此同時，新江乾貨店兼售養生食品，包括五榖雜糧及米麵零食等，歡迎訂購，地址: 41-39 Kissena Blvd, Flushing, NY 11355 (法拉盛圖書館後面的凱辛納大道上)，電話: 347-654-6840/929-604-2851。

癌症 法拉盛 紐約市

上一則

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

下一則

紐約客談╱ 強壓執政下法律資源枯竭 學生更無助
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

不滿平台剋扣工資 百餘外賣郎曼哈頓抗議

不滿平台剋扣工資 百餘外賣郎曼哈頓抗議
內科全科與家庭科女西醫馬艷青 提醒在傳染性疾病多發的春季需注意保健

內科全科與家庭科女西醫馬艷青 提醒在傳染性疾病多發的春季需注意保健
法拉盛華人屋主遭闖空門 損失數萬元 還收到百張新信用卡

法拉盛華人屋主遭闖空門 損失數萬元 還收到百張新信用卡
法拉盛圖書館傳炸彈威脅 封路3小時 周邊交通大亂

法拉盛圖書館傳炸彈威脅 封路3小時 周邊交通大亂

熱門新聞

由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
紐約市現金補助政策將在本月底恢復至疫情前的規定，申請者須在工作證明、就業培訓學習證明或殘疾證明中三選其一提交，否則將失去領取資格。(本報資料圖)

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

2025-04-18 07:47
吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

2025-04-21 06:45
王強2年前孤身走線到紐約，現在擁有穩定的生活、一個完整的家庭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

2025-04-16 19:49
在與多個當事學生交談後，張驥遠清楚地感覺到了留學生群體中的恐慌、絕望情緒。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

2025-04-24 19:54

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話