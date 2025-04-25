新江乾貨店出品蔬果手工冰棒 現已隆重上市成分天然口味創新

新江乾貨店店東李洪江手工製作彩色冰棒，成分天然，養生健康。

法拉盛 新江乾貨店(Xin Jiang Food)在本地註冊生產蔬果手工冰棒，為紐約市 華人首創，成分天然，口味創新。店東李洪江（Jason）先生率先上架酸奶、黃瓜、抹茶、火龍果、紫薯和甜菜等六種風味，均為僑胞朝思暮想的兒時滋味，也不乏大膽嘗試的新奇味道，歡迎各界批發零售。

李老闆強調，該店已向市府登記註冊，合法生產營銷冰棒。該店在本地新鮮出品的冰棒產品，以純天然原料純手工製作，零添加劑，消費者大可放心食用。李老闆指出，他精選美洲大廠的奶粉、鮮奶與白糖，不加一滴水製成冰棒，為純淨原味，香濃可口。

李老闆自主研發冰棒，只此一家，別無分號。該店推薦的冰棒口味獨特，很多都是市場所僅見，並且每種均有不同的營養價值。例如該店酸奶（優格）冰棒的原料酸奶，是牛奶加菌種發酵而成，富含蛋白質卻低脂，吃後有飽腹感，有助減肥，並能改善腸道健康、降血壓。至於黃瓜冰棒所用小黃瓜，熱量低，富含維生素C與K、鎂、鉀、錳、β-胡蘿蔔素與類黃酮，清涼解暑、補充水分，是常見的減重聖品。而另一種口味抹茶則出自日本抹茶，能抑制高血壓、減緩老化、預防糖尿病和癌症 等。至於火龍果冰棒裡的火龍果，含有鉀，能平衡人體電解質，尤其是鈉，有助降血壓及消水腫。而紫薯冰棒選用的紫薯，除了具有普通紅薯的營養成分外，還富含硒元素和花青素，可預防和治療多種疾病。此外，甜菜冰棒原料甜菜，富含強效抗氧化劑，與預防及治療癌症都有一定相關性。總之，新江出品的冰棒不但是消暑利器，還是名符其實的健康食品。

祖籍山東的李老闆，2017年來美。他定居紐約市以來，一直在皇后區與布碌崙輾轉開店，推廣植物營養素食品。他獨力研發銷售的手工麵食與冰品，五彩繽紛，賞心悅目，營養豐富，令人垂涎。李老闆並提到北美世界日報健康版曾多度發表「植物營養素存在於不同色系的蔬果種類中，我們吃進去的蔬果顏色愈鮮豔、有愈多種色彩，就能吃到更多的植物營養素，愈能建構一張健康保護網。」根據這項多彩蔬果營養理論，李老闆用蔬果製作冰棒等食品，飽含自然界的天然色素與養分，有益人們身心健康。

崇尚天然食品的李老闆接著透露，為感謝疫情及平日盡心盡力維護社區大眾健康的醫護人員，該店訂於五一勞動節周四，前往紐約長老會皇后醫院訪問拜候，並將送去該店新出品的大批冰棒給該院員工品嘗，以慰勞他們勞苦功高的辛勤努力。

於此同時，新江乾貨店兼售養生食品，包括五榖雜糧及米麵零食等，歡迎訂購，地址: 41-39 Kissena Blvd, Flushing, NY 11355 (法拉盛圖書館後面的凱辛納大道上)，電話: 347-654-6840/929-604-2851。