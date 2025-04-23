佛光山紐約道場弘揚人間佛教．祈願世界和平

佛光山紐約道場，實踐星雲大師「平安幸福照五洲」的願行，走入社區，廣結善緣。

為慶祝一年一度的佛誕節以及佛光山開山日，佛光山紐約道場將於5月舉辦系列精彩活動，期以與社會各界齊聚，共沐佛恩、同霑法益，而得平安吉祥、社會安定和平。

佛誕節是一具有國際、和諧 和文化性的意義和象徵；同時也透過一連串活動，展現佛教文化與教育精神，傳遞和平、善念以憶念緬懷佛光山開山祖師星雲大師 弘揚人間佛教、普利眾生的菩薩願行。

5月3日（星期六）11:00am~4:30pm，時代廣場「慶佛誕．雲水浴佛」： 紐約道場延續去年於曼哈頓時代廣場舉辦浴佛祈福活動，邀請各界一同為世界祈福，並見證佛光山開山祖師星雲大師如何將佛法弘傳至全球五大洲，感受佛教的慈悲智慧與人間關懷和平的力量。

5月11日（星期日）2:00pm ~4:00pm：舉辦「佛光兒童祈福禮」，讓孩童歡喜成為觀世音菩薩的契子女，在佛菩薩加持下健康成長、智慧增長。同日，並於法拉盛 社區舉行母親節 特別場「雲水浴佛活動」，走入社區，廣結善緣，願善法流傳，福慧綿延。

5月14日（星期三）1:00pm ~2:00pm：為慶祝佛光山開山59周年，紐約道場響應5月16日「全球同步抄經修持」，提前舉辦佛光日共修活動。誠邀大眾共修抄經，於寧靜筆觸中沉澱心靈，得自身的清靜，並將所修功德迴向世界安定和平。

進一步報名及活動詳請，請洽佛光山紐約道場地址：154-37 Barclay Ave, Flushing NY 11355 諮詢報名專線：(718) 939-8318 電郵： [email protected] 網址 www.fgsny.org