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曼哈頓新上海牙科勵翔龍主理精擅牙齒矯正與植牙等疑難病症

紐約訊
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勵醫師為一名需要進行牙齒矯正，牙齦整形手術，植牙，牙冠和貼面修復的患者完成全口修復，這同時也是勵醫師的得獎病例。
勵醫師為一名需要進行牙齒矯正，牙齦整形手術，植牙，牙冠和貼面修復的患者完成全口修復，這同時也是勵醫師的得獎病例。

位於曼哈頓的新上海牙科於日前喬遷新址，新診所位於高級精華地段的麥迪遜大道上，新診所寬敞明亮，全新設備，由勵翔龍醫師主理，勵醫師經驗豐富，事必躬親，對前來就診的僑胞悉心診治，贏得社區優良口碑。

勵醫師精擅牙齒矯正與植牙。對於齒列不齊或咬合不正、牙齒崩裂造成必須拔牙的缺牙情況等等都能在勵醫師的優越技術下完成修復，展現自信笑容！勵醫師說明，診所備有尖端的數位口腔掃描儀，經過全口詳細掃描即可完整得知患者口腔每顆牙齒的形狀、結構，並將數據傳送到電腦上，為醫師與患者詳細記錄備檔，做為每一階段治療的前後對照參考。另一方面，可取代傳統牙齒印模，不僅讓治療更加高效，還能提升治療的精確度，對需要植牙與牙齒矯正的患者來說都是不可或缺的必備能手。

矯正牙齒可以改善牙齒擁擠、歪斜、暴牙、咬合不正、輕微戽斗等情況。

矯正牙齒時會配戴「牙齒矯正器／牙套」對牙齒施加壓力，使牙齒一顆一顆移動到正確的位置。不過，每個人口腔的狀況都不一樣，因此矯正療程也會有所差異，例如牙床空間不足、牙齒較大顆的人，大多需要「拔牙」好挪出足夠的空間，避免牙齒因位置不足而擁擠、凌亂。勵醫師善於整治滿口排列不齊的爛牙，除了擁有多年口腔外科的臨床經驗之外，更不斷學習新的齒列治療技術，為患者提供一系列治療方案，目的就是讓您從此不再畏懼露齒微笑，重拾自信！

除了牙齒矯正，植牙也是現代人必會經歷的口腔修復問題。過程從術前檢查、評估、規劃至植牙手術，再到最後牙冠的製作，整個療程至少需3~6個月的時間，植牙過程時間的長短仍需視植體生長的完整度而定，恢復的時間則因每個人體質有所差異。利用人工牙根取代缺失的人類牙根，假牙冠替代天然牙冠，恢復近乎真牙的咬力與美觀度，為當今最受推崇的缺牙重建方式。勵醫師表示，在他的所有病患中，不乏因牙周病嚴重而缺牙或齒列歪斜不整的患者，都能在他豐富的矯正及植牙技術下獲得完美的修復與重建。

勵翔龍是原上海第二醫科大學口腔醫學院附屬第九人民醫院口腔頷面外科醫師，後取得上海第二醫科大學口腔醫學院醫學博士，並於1989年從上海來美國求學，在美取得紐約市立大學市立學院生物化學碩士，紐約大學牙科學院牙醫博士，現為美國牙醫學會會員。勵醫師獲獎無數，曾在Invisalign全美隱形牙齒矯正峰會牙齒歪擠(Crowding)組，經過60位評委和4000位同業人士的投票，獲得第二名，得到這一被普遍認為是牙齒矯正權威的業內認可。更榮獲2011年Invisalign Gallery、 Invisalign Case Shoot Out兩大獎項，勵翔龍的成功案例，在250件決賽作品中脫穎而出，成為最後四位入圍的唯一華裔醫師。

新上海牙科新址：515 Madison Ave., Suite #1810, NY, NY10022 (麥迪遜大道515號)

電話：212-223-3005，傳真：212-421-9299

網址：Li.dental

勵醫師為一名需要進行牙齒矯正，牙齦整形手術，植牙，牙冠和貼面修復的患者完成全口修...
勵醫師為一名需要進行牙齒矯正，牙齦整形手術，植牙，牙冠和貼面修復的患者完成全口修復，這同時也是勵醫師的得獎病例。

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