老成都春季全場六八折扣特惠 法拉盛最正宗川菜 不容錯過的難忘滋味

紐約法拉盛老成都春季全場六八折扣特惠

紐約美食地圖上的一顆璀璨明珠-老成都川菜，秉承傳統川菜工藝，風味特色多年來吸引廣大食客。目前，老成都正推出「春季全場六八折扣特惠」活動，即日起至5月2日止，每周一至周五上午11：30-下午5：00，堂食全場皆可享6.8折優惠，喜愛川味料理的你還等什麼？心動不如行動，趕快前往。

老成都主廚推薦熱門菜單：蒜蓉蝦仁、青花椒牛蛙、青花椒美兔、辣子鮮活魚、酸菜鮮活魚、金湯肥牛、燒雞公、啤酒鴨、泡椒三絕、毛血旺、香辣孜然豬腳。冷菜系列:芥末鴨掌、剁椒黃喉、怪味兔丁等等及江湖菜系列:重慶辣子雞、幹煸肥腸、薑絲兔。地道四川成都風味，冷菜熱辣，油潑激情，江湖菜韻味十足！道道都是老師傅們的拿手好菜。

成都風味的老砂鍋系列，備有: 蘿蔔燉牛腩、川味紅燒肉（4個荷葉餅）、萵筍肥腸、老媽蹄花湯。鍋鍋精選用料，燉出醇厚滋味;烤魚香飄四溢，干鍋熱烈如火，加上酒釀圓子的甜蜜收尾，一切都是如此的完美。

老成都就是新派川菜的代表。川菜取材廣泛，調味多變，菜式多樣，口味清鮮醇濃並重，善用麻辣調味，並以其別具一格的烹調方法和濃郁的地方風味聞名，融會了東南西北各方的特點，博采眾家之長，善於吸收和創新。老成都多樣化素菜、精緻麵食、噴香炒飯、暖心湯品，可滿足你對川味的所有味蕾幻想！人均僅需35刀，絕對價格實惠！煥然一新的全新裝潢，古樸典雅，環境優美。地址：37-17 Prince St, Flushing, NY 11354