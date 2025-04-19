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Kia美國2025年第一季度銷量創歷史新高 電動車與SUV車型強勢領跑

紐約訊
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KIA美國創下公司史上最佳三月和第一季度銷量。
KIA美國創下公司史上最佳三月和第一季度銷量。

日前 Kia美國今日宣佈，2025年3月交付量達78,540輛，連續第六個月實現銷售增長，並以第一季度總銷量198,850輛的成績刷新品牌歷史紀錄，同比增長10.7%。零售交易量較去年同期飆升25%，顯示市場對Kia產品需求的持續升溫。

全新K4與SUV車型成增長引擎，緊湊型轎車K4自2023年8月上市以來銷量逐月攀升，成為推動品牌增長的主力軍。此外，SUV車型表現亮眼：Carnival MPV同比增長53%，Telluride與Sportage分別增長17%和11%，均創下單月銷售新高。Kia美國銷售運營副總裁Eric Watson表示：「強勁的產品陣容與品牌口碑的提升，使Kia持續吸引消費者關注。Telluride、Sportage和Carnival的歷史性銷量表現，為第一季度的成功奠定基礎。此外，喬治亞州工廠的電動車產能擴充，將進一步加速EV車型的市場滲透。」

電動車佈局深化，安全與技術創新獲認可。隨著EV6和EV9在喬治亞州西點工廠啟動量產，Kia電動車戰略步入新階段。2025年款Telluride與EV9雙雙榮獲IIHS「頂級安全選擇+（TSP+）」評級，其中Telluride連續三年摘得該榮譽。同時，Kia與充電解決方案供應商Wallbox合作推出的雙向充電器Quasar 2，將使EV9車主率先體驗「車到家（V2H）」功能，提升電動車實用性與能源管理效率。

本土化投資與永續發展並進3月26日，Kia投資75.9億美元的喬治亞州Metaplant工廠正式投產，預計創造逾8,500個就業崗位，成為該州史上最大經濟項目。該工廠將專注生產美規電動車型，強化Kia在北美市場的供應鏈韌性。

此外，Kia美國憑藉可持續實踐獲《時代》雜誌評為「2024年最具永續性企業」之一，並持續擔任NBA與WNBA官方汽車合作夥伴，深化品牌影響力。

2025年3月及第一季度銷量亮點：EV9：3月交付1,164輛，年累計3,756輛（同比-6.3%）；EV6：3月交付921輛，年累計3,738輛（同比-7.9%）；K4/Forte：3月銷量13,719輛，年累計37,004輛（同比+10.1%）；Telluride：3月銷量11,473輛，創歷史新高，年累計29,843輛（同比+16.7%）；Carnival MPV：3月銷量6,469輛，年累計14,574輛（同比+52.8%）。

Kia美國現於全美擁有近800家經銷商，提供燃油、混動及純電動多元車型，持續鞏固其高質量與創新的市場形象。欲瞭解更多關於KIA的產品，請流覽：www.KIA.com

電動車 喬治亞州 SUV

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