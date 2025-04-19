漢藏草藥堂男性專科名老中醫鄭聖星 以漢藏醫藥精髓 攻克陽痿頑症

漢藏草藥堂採用通過澳洲TGA及中國SFDA、GDFDA雙重GMP認證的濃縮中藥精華。

在男性健康問題日益受到關注的當下，位於紐約法拉盛 的「漢藏草藥堂」憑藉其獨特的漢藏醫藥療法與名老中醫鄭聖星醫師四十餘年的臨床經驗，成為男性陽痿頑症患者的首選診療機構。鄭聖星醫師傳承自廣州中醫藥大學及恩師鄭宗昌男科專家的深厚學術底蘊，結合現代製藥科技，為男性功能障礙提供安全、自然的解決方案。

漢藏草藥堂採用通過澳洲 TGA及中國SFDA、GDFDA雙重GMP認證的濃縮中藥精華。其製藥工藝獨樹一幟：藥材經水煮分解農藥與重金屬後，再經萃取濃縮成易服藥粉，既保留本草活性成分，又避免傳統煎煮的繁瑣。鄭醫師強調：「中草藥通過多靶點調節氣血、平衡臟腑，不僅治標更固本，且無西藥常見副作用。」

鄭聖星醫師援引《黃帝內經》理論指出，男性生理以「八年為週期」，自五八（40歲）後腎氣漸衰，六八（48歲）陽氣衰竭，陽痿等問題隨之顯現。「氣血瘀滯是核心病機，與心、肝、脾、腎四臟失衡密不可分。」他針對不同證型制定個性化方案：心脾兩虛型：補心健脾，益氣養血；肝鬱氣滯型：疏肝解鬱，理氣興陽；濕熱下注型：清熱利濕，通絡振痿；腎陽衰微型：溫補腎陽，填精益髓

除漢藏複方中藥外，鄭醫師融合廣州中醫院鄭宗昌教授親傳針法與古法艾灸，通過刺激任脈、督脈及肝腎經要穴，快速疏通經絡、激發陽氣。患者反饋顯示，多數人在治療2-4週後性功能顯著改善，3個月週期療效鞏固率達85%以上。

據統計，40-70歲男性中逾50%受不同程度勃起功能障礙困擾，且年輕化趨勢明顯。鄭醫師提醒：「情緒壓力、作息紊亂、過度勞累均會加劇氣血失調，及早中醫調理可逆轉衰退進程。」

漢藏草藥堂地點便利位於法拉盛中心，地址：136-40 39th Avenue, Suite 508, Flushing, NY 11354；電話：(929)329-0191；營業時間：週一、二、四、五、六上午10:00至下午5:00，週三僅限預約。更多詳情請訪問官網：zhengacupuncture.com。