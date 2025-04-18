美國聯協公益會本周六舉辦生活型態醫學與過敏症講座

日前，公益會在皇后區享褔老人中心舉辦養生講座，由享福負責人羅秉棋與公益會會長孔憲衡(後排左一、五）安排。

因應春天裡花粉等過敏症猖獗肆虐，美國聯協公益會（United Mutual Association)訂於4月19日本 周六上午10時半至正午12時主辦「生活型態醫學與過敏症」講座，邀請成人過敏和免疫學專家李王美麗（Dr. Mary Lee-Wong）醫師主講，免費入場，粵語講解，國語口譯，報名請電: (929）525-7476，或電郵: [email protected]。

「生活型態醫學與過敏症」講座由社安隊和聯協公益會義工團協辦，並由社安隊提供法拉盛 會所場地，敬請各界踴躍報名聆聽。聯協公益會主張生活型態醫學的六大支柱分別為吃素、堅持運動、睡好覺、用心陪伴、保持冷靜以及大愛世人。該會又以「樂齡-長壽」(Happy & Healthy Longevity) 為標竿，立會宗旨在於積極參與紐約華人 社區的公益活動，特別是協助長者積極面對及拓展生命，養生、養心、樂齡、長壽，學習和適應新的資訊環境，實踐健康樂觀人生，並鼓勵年輕人參與服務大眾。

2015年4月30日，聯協公益會正式創會，是政府登記立案的501(C)(3)減免稅金之非牟利機構。追溯公益會的前身，原是2010年成立的「紐約聯協公益總會」 (New York United Mutual Association)。更早之前，該會改組自2006年3月成立的「紐約聯協婦女總會」 (New York United Women Association)，沿革至今已有19年。該會旗下幹事均為不支薪的志願人員，目前主要骨幹成員有名譽會長陳偉𠎀律師（Albert Wai-kit Chan, Ph.D.)、創會會長黎淑君(Jean Lai Tong)以及會長孔憲衡(Stanley Kung)等位。

上述公益會本周六講座舉行地點: 142-28 38th Ave, #3A, Flushing, NY 11354（109警局後面），到場後請電： (929）525-7476，然後乘升降機上三樓。美國聯協公益會通訊地址: P.O. Box 528295, Flushing, NY 11352，網站: www.uma-ny.org，電郵: [email protected]。