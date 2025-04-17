出身乒乓世家的童飛鳴現紐約開設特惠訓練課程 國際級教練夫妻聯手指導 限時雙人組課每人每小時$50

圖說：童飛鳴於瑞士奧運會總部獲頒奧運傑出貢獻獎。

想讓孩子接受奧運 級乒乓球訓練嗎？現在就有難得機會！前中國國家乒乓球隊選手、常春藤 名校客座教練，同時獲聘為2029年北卡 世界大學運動會籌備委員會委員的童飛鳴，將與夫婿陳贊旭教練在紐約聯合開設特價團體訓練課程。兩人一組報名，每人每小時僅需$50，優惠截止日期為5月30日，僅開放8個名額，報名從速。

為推廣乒乓球運動，童飛鳴夫婦特別推出限時特惠，敬請各界把握最後機會。該項優惠課程，兩人一組，一個教練帶2名學員，每人每小時僅需$50（原價每人每小時$200）。課程適合各年齡層學員，尤其適合青少年打好基礎或精進競技水平。「在美國，專業乒乓球教學資源相當稀缺，」童飛鳴教練表示，「我們希望透過這次優惠，幫助更多孩子愛上這項運動，甚至培養出未來能站上國際賽場的優秀選手！」

出身國際級乒乓世家，具備奧運師資水準的童飛鳴教練，曾為中國國家隊隊員，擁有輝煌的職業生涯。退役後，她曾赴歐洲教學，培養出三位入選2016年巴西奧運會的美國隊選手。她的丈夫陳贊旭教練，也是體育專業背景，具備獨特的科學化訓練系統，能幫助學員快速提升技術，同時有效避免運動傷害。

「我們夫妻的教學組合可說是完美搭配，」童飛鳴自信表示，「我專精實戰技巧與比賽策略，而陳教練則擅長科學訓練與體能調配，這樣的組合能讓學生獲得最全面的指導。」他們的教學實力在女兒Lucy身上得到最佳驗證——年僅17歲就已躋身世界青少年排名前30，2023年橫掃WTT土耳其、瑞典及美國青年賽多項大獎。

由於有名校背書，童教練的教學成果特別斐然突出。童飛鳴教練的教學實力獲得常春藤名校高度認可，曾在哈佛、耶魯、麻省理工及普林斯頓等頂尖大學任教。她的課程從最初的十幾人快速增長到150人，創造了美國大學乒乓球選修課的紀錄。童飛鳴回憶道，「美國學生一開始對乒乓球不夠重視，但經過嚴格訓練後，意外地練得更投入、更認真。」陳贊旭教練補充說，「我們特別強調科學訓練方法，正確的動作與體能調配能讓學員事半功倍。我們不只教打球，更教導如何健康地追求卓越。」

童教練具有國際賽事經驗以及專業視野。她近期再獲殊榮，被任命為2029年北卡世界大學運動會籌備委員會委員，將參與這項國際大型賽事的規劃工作。這項任命再次證明其在乒乓球領域的專業地位與國際影響力。

請即報名： 電話或短信至 646-716-2825，報名時請註明「世界日報優惠」。上課地點包括法拉盛、大頸、Manhasset、Glen Cove等多個教學點，供學員選擇。