我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

民調：川普支持率42%、不支持率52% 差距繼續擴大

出身乒乓世家的童飛鳴現紐約開設特惠訓練課程 國際級教練夫妻聯手指導 限時雙人組課每人每小時$50

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖說：童飛鳴於瑞士奧運會總部獲頒奧運傑出貢獻獎。
圖說：童飛鳴於瑞士奧運會總部獲頒奧運傑出貢獻獎。

想讓孩子接受奧運級乒乓球訓練嗎？現在就有難得機會！前中國國家乒乓球隊選手、常春藤名校客座教練，同時獲聘為2029年北卡世界大學運動會籌備委員會委員的童飛鳴，將與夫婿陳贊旭教練在紐約聯合開設特價團體訓練課程。兩人一組報名，每人每小時僅需$50，優惠截止日期為5月30日，僅開放8個名額，報名從速。

為推廣乒乓球運動，童飛鳴夫婦特別推出限時特惠，敬請各界把握最後機會。該項優惠課程，兩人一組，一個教練帶2名學員，每人每小時僅需$50（原價每人每小時$200）。課程適合各年齡層學員，尤其適合青少年打好基礎或精進競技水平。「在美國，專業乒乓球教學資源相當稀缺，」童飛鳴教練表示，「我們希望透過這次優惠，幫助更多孩子愛上這項運動，甚至培養出未來能站上國際賽場的優秀選手！」

出身國際級乒乓世家，具備奧運師資水準的童飛鳴教練，曾為中國國家隊隊員，擁有輝煌的職業生涯。退役後，她曾赴歐洲教學，培養出三位入選2016年巴西奧運會的美國隊選手。她的丈夫陳贊旭教練，也是體育專業背景，具備獨特的科學化訓練系統，能幫助學員快速提升技術，同時有效避免運動傷害。

「我們夫妻的教學組合可說是完美搭配，」童飛鳴自信表示，「我專精實戰技巧與比賽策略，而陳教練則擅長科學訓練與體能調配，這樣的組合能讓學生獲得最全面的指導。」他們的教學實力在女兒Lucy身上得到最佳驗證——年僅17歲就已躋身世界青少年排名前30，2023年橫掃WTT土耳其、瑞典及美國青年賽多項大獎。

由於有名校背書，童教練的教學成果特別斐然突出。童飛鳴教練的教學實力獲得常春藤名校高度認可，曾在哈佛、耶魯、麻省理工及普林斯頓等頂尖大學任教。她的課程從最初的十幾人快速增長到150人，創造了美國大學乒乓球選修課的紀錄。童飛鳴回憶道，「美國學生一開始對乒乓球不夠重視，但經過嚴格訓練後，意外地練得更投入、更認真。」陳贊旭教練補充說，「我們特別強調科學訓練方法，正確的動作與體能調配能讓學員事半功倍。我們不只教打球，更教導如何健康地追求卓越。」

童教練具有國際賽事經驗以及專業視野。她近期再獲殊榮，被任命為2029年北卡世界大學運動會籌備委員會委員，將參與這項國際大型賽事的規劃工作。這項任命再次證明其在乒乓球領域的專業地位與國際影響力。

請即報名： 電話或短信至 646-716-2825，報名時請註明「世界日報優惠」。上課地點包括法拉盛、大頸、Manhasset、Glen Cove等多個教學點，供學員選擇。

圖說：童飛鳴於瑞士奧運會總部獲頒奧運傑出貢獻獎。
圖說：童飛鳴於瑞士奧運會總部獲頒奧運傑出貢獻獎。

奧運 常春藤 北卡

上一則

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

下一則

涉皇后區連環郵件盜竊 男子遭懸賞通緝
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約嚴打遮擋、汙損、變造車牌 今開罰

紐約嚴打遮擋、汙損、變造車牌 今開罰
全美哪個地方的人最愛吃披薩？紐約、芝加哥都被比下

全美哪個地方的人最愛吃披薩？紐約、芝加哥都被比下
CBP烏龍… 群發驅逐電郵寄錯人 紐約新移民恐慌

CBP烏龍… 群發驅逐電郵寄錯人 紐約新移民恐慌
市府簽25萬元新約 遷離無證客及遊民 減輕收容壓力

市府簽25萬元新約 遷離無證客及遊民 減輕收容壓力

熱門新聞

10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

2025-04-14 11:47
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

2025-04-10 22:42
17歲少年塞卡拉當日下班欲前往19歲女子家中時，遭兇手槍擊身亡。(取自臉書)

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

2025-04-14 19:48
遭槍殺死者年僅17歲，正就讀於貝賽高中。(取自Facebook)

紐約皇后區3角關係釀雙死 華男行凶後飲彈自盡

2025-04-14 02:29

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普