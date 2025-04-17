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佳欣旅遊4組歐洲遊輪團

紐約訊
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圖說： 佳欣旅遊每年推出多元旅遊行程，由旅遊達人傅鶴鳴親自帶團，遨遊世界各地，足跡遍布全球七大洲。
圖說： 佳欣旅遊每年推出多元旅遊行程，由旅遊達人傅鶴鳴親自帶團，遨遊世界各地，足跡遍布全球七大洲。

佳欣旅遊特地精選4組行程緊湊精彩的歐洲遊輪團，在今年6、8、10、11月由旅遊達人傅鶴鳴全程從紐約帶團出發，由當地華語導遊代領，費用包機票、遊輪、酒店、巴士遊覽，一切不用再多費心。行程目的地分別為地中海、愛琴海、歐洲和西歐，歡迎致電查詢詳情。

上述遊輪遊，其中7國16城13天團，6/3出發。這個團時間最長，造訪的地方最多，包括地中海所有重要景點，包括義大利的羅馬、佛羅倫斯、比薩、拿不勒斯、龐貝，希臘的雅典、聖多瑞里、米克諾斯，土耳其的伊斯坦堡、以弗所、庫莎達西，法國的尼斯，摩納哥的蒙地卡羅、教廷的梵蒂岡、西班牙的巴賽隆納等地。

暑假學童夏令活動班結束之後，8/23出發的二國共10天團，非常適合祖孫三代一起前往，時間也較短，因為很多人已去過義大利，所以這團僅去愛琴海的土耳其和希臘，價格也便宜很多。至於在秋高氣爽10/17出發的歐亞非13天團，希臘、土耳其之外，再去亞洲的賽浦路斯，非洲的埃及開羅看新落成的古埃及大博物館和旁邊的三座金字塔及獅身人面像。而11/6出發，10天英國倫敦市區及郊外的溫莎古堡，法國巴黎鐵塔、香榭里大道及蒙娜麗莎和維納斯女神的羅浮宮博物館，德國的漢堡，比利時的布魯賽爾，荷蘭的阿姆斯特丹。這個團最便宜，全包價僅兩千多不到三千。

今年冬季，該公司也安排了兩組特色遊輪團，即沙漠的杜拜和南半球的澳洲、紐西蘭。12/5出發前往年年在更新超越自我的杜拜，突飛猛進的發展，世界最現代化的城市，加上古老的中東特色、阿拉伯正統文化。行程安排6個價值千元包括帆船飯店的餐飲，還將前往旁邊的另外三個酋長國---阿布達比、卡達及巴林。這團的遊輪也會有一天停泊在沙灘的海邊，享受陽光，躺椅、游泳、BBQ午餐，全程10天。

之後，該公司安排2026年1/13出發的17天澳洲及紐西蘭團。以往前往澳洲必須先飛至亞洲再轉機需要20多小時，所以佳欣旅遊從未籌組澳、紐這兩個南半球大洋洲國家的行程。但現在飛機已經增加了續航力，發展到紐約經洛杉磯再到澳洲雪梨只要十幾個小時，因此佳欣旅遊第一次展開了美麗有盛名的澳洲、紐西蘭南半球之旅。

行程先飛至澳洲的最大城500萬人口的雪梨，住凱悅及希爾頓五星酒店2晚，暢遊雪梨大橋、雪梨歌劇院等地。隨後登上遊輪，第一站遊玩第二大城450萬人口，以運動、娛樂、電影著稱的墨爾本。而紐西蘭則在澳洲的東南側，分南北二島，以峻山明湖、草原綿羊、蔚藍海岸聞名於世，還可看到小企鵝、海豹等野生動物，行程將停留6個不同的紐西蘭港口城市。

如果希望參加上述6組遊輪團旅遊，請致電：(917)375-7740索取詳細行程及價格表，亦可先電話預約至佳欣旅遊詢問：37-02 Main St, 一樓F6A室, Flushing NY 11354（法拉盛緬街時代商場一樓）。

澳洲 土耳其 義大利

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