Mu Young Entertainment 在矽谷綻放的古典藝術之花

創始人&CEO： 楊陽 Allison Yang

在科技巨頭林立的矽谷 ，一家以古典藝術為核心的創業公司正嶄露頭角。Mu Young Entertainment不僅為這片「藝術沙漠」注入活力，更以其深遠的品牌願景點亮無數夢想。「Mu Young」在中文發音中與「印象」諧音，寓意品牌致力於發掘新銳人才，助力他們實現目標，將藝術夢想轉化為現實。

公司創始人兼首席執行官Yang女士，是矽谷首位90後華裔 女性古典藝術公司創始人。她身兼亞太青年領袖、華裔鋼琴家、三藩市藝術高中鋼琴系導師等多重身份，展現了卓越的藝術造詣與創業魄力。創業首年，她便帶領Mu Young Entertainment完成從0到100萬美元的藝術領域投資，旗下業務更橫跨教育、美妝、皮具等多個品牌，成為90後女性創業者的傑出代表。

Yang因其在美國和歐洲舉辦的《Love Letters》（情書）鋼琴音樂會系列而聲名鵲起。她在Young Academy of Music音樂學院任教15年，擔任多個國際青年鋼琴比賽評委，經其指導的學生頻頻考入斯坦福大學、德國 慕尼克音樂與戲劇學院等頂尖學府。自2023年起，她的《情書》音樂會開啟北美巡演，以深情的演奏和廣泛的藝術共鳴俘獲觀眾，巡演場次因熱烈反響持續擴展。

作為一名公益踐行者，Yang在過去十年中與矽谷及各地政府公益組織合作，搭建科技與音樂的橋樑，推動藝術公益專案落地。五年間，Yang幫助數十位女性創業者找到了事業方向，同時通過音樂教育普及專案，為孩子們打開藝術之門，促進音樂教育的可持續發展。

2025年4月，Mu Young Entertainment將推出全新線上分享活動，面向熱愛藝術、希望從事藝術創業、副業或追求個人成長的夥伴，提供從0到1的精准指導，幫助他們高效取得成果並連結更多資源。這一活動將幫助更多女性創業者成為藝術愛好者實現夢想的新起點。

如需諮詢或參與活動，請聯繫：郵箱：[email protected]

Mu Young Entertainment正以其獨特的藝術視野與社會責任感，在矽谷這片科技高地書寫古典藝術的新篇章。