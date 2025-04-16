中國風書店結束營業清倉大拍賣

請讀者把握這次難得的清倉機會，前往中國風書店，選購自己喜愛的書籍，讓閱讀成為生活的一部分。

紐約法拉盛 中國風書店將於4月15日起，啟動全店清倉銷售活動，為書迷們提供最後的購物機會。所有圖書將以2折出售（即人民幣定價乘以0.1為美元價格），而書籍以外的商品則以6折優惠價格銷售。此次清倉活動不僅是書店送別經典的方式，更是一次重大的優惠盛宴。

中國風書店 自1994年開業以來，一直深受華人 社區的喜愛和支持。憑藉著精心挑選的圖書和廣泛的書籍種類，它成為了無數華人讀者的文化港灣。書店內涵蓋的內容非常廣泛，從工具書、英語教材到大陸政治、經濟、文化、文學等各類圖書一應俱全。特別是中國歷史、民俗和中國醫藥相關書籍，這裡更是許多學者和愛好者的首選。

不論是對中國文化的深度研究，還是日常生活中的健康養生需求，亦或是為孩子們挑選適合的兒童讀物，中國風書店都能滿足每一位顧客的需求。書店不僅僅提供書籍，配套的CD、文化用品等商品也受到了廣泛歡迎，成為了社區文化生活中不可或缺的一部分。

中國風書店的書籍種類繁多，幾乎涵蓋了所有領域。無論您對哪一類知識感興趣，都能在這裡找到豐富的資源。書店內的歷史類書籍深入淺出，從中國古代到現代史，囊括了中國悠久文化和歷史的方方面面。對於熱衷中國醫藥和養生的人士，中國風書店提供了大量的中醫經典著作與現代健康養生書籍，幫助大家瞭解傳統醫學的精髓和現代養生的方法。同時，

中國風書店感謝所有顧客３０多年來的支持，為了回饋長期以來支持書店的廣大讀者，

書店特別策劃了此次大規模的清倉銷售活動。此次清倉大促銷不僅是一次商業活動，更是一次文化傳承的延續。

對於所有熱愛中文書籍的讀者而言，這無疑是一個千載難逢的機會。

無論是購入心儀書籍，還是為家人朋友挑選合適的閱讀材料，現在正是最佳時機！

書店地址：

43-12 Main St., 1st FL., Flushing, NY 11355（近植物園 ）

營業時間：每天 10:00 AM - 6:00 PM

聯繫電話：718-961-7107