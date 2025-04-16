我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

中國風書店結束營業清倉大拍賣

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
請讀者把握這次難得的清倉機會，前往中國風書店，選購自己喜愛的書籍，讓閱讀成為生活的一部分。
請讀者把握這次難得的清倉機會，前往中國風書店，選購自己喜愛的書籍，讓閱讀成為生活的一部分。

紐約法拉盛中國風書店將於4月15日起，啟動全店清倉銷售活動，為書迷們提供最後的購物機會。所有圖書將以2折出售（即人民幣定價乘以0.1為美元價格），而書籍以外的商品則以6折優惠價格銷售。此次清倉活動不僅是書店送別經典的方式，更是一次重大的優惠盛宴。

中國風書店 自1994年開業以來，一直深受華人社區的喜愛和支持。憑藉著精心挑選的圖書和廣泛的書籍種類，它成為了無數華人讀者的文化港灣。書店內涵蓋的內容非常廣泛，從工具書、英語教材到大陸政治、經濟、文化、文學等各類圖書一應俱全。特別是中國歷史、民俗和中國醫藥相關書籍，這裡更是許多學者和愛好者的首選。

不論是對中國文化的深度研究，還是日常生活中的健康養生需求，亦或是為孩子們挑選適合的兒童讀物，中國風書店都能滿足每一位顧客的需求。書店不僅僅提供書籍，配套的CD、文化用品等商品也受到了廣泛歡迎，成為了社區文化生活中不可或缺的一部分。

中國風書店的書籍種類繁多，幾乎涵蓋了所有領域。無論您對哪一類知識感興趣，都能在這裡找到豐富的資源。書店內的歷史類書籍深入淺出，從中國古代到現代史，囊括了中國悠久文化和歷史的方方面面。對於熱衷中國醫藥和養生的人士，中國風書店提供了大量的中醫經典著作與現代健康養生書籍，幫助大家瞭解傳統醫學的精髓和現代養生的方法。同時，

中國風書店感謝所有顧客３０多年來的支持，為了回饋長期以來支持書店的廣大讀者，

書店特別策劃了此次大規模的清倉銷售活動。此次清倉大促銷不僅是一次商業活動，更是一次文化傳承的延續。

對於所有熱愛中文書籍的讀者而言，這無疑是一個千載難逢的機會。

無論是購入心儀書籍，還是為家人朋友挑選合適的閱讀材料，現在正是最佳時機！

書店地址：

43-12 Main St., 1st FL., Flushing, NY 11355（近植物園

營業時間：每天 10:00 AM - 6:00 PM

聯繫電話：718-961-7107

華人 植物園 法拉盛

上一則

20歲華女曼哈頓搭公車 遭男子仇恨言語與暴力毆頭

下一則

市議會控告市府 反對ICE重返雷克島
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美阿拉斯加海岸航空識別區 出現俄羅斯戰機

美阿拉斯加海岸航空識別區 出現俄羅斯戰機
皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡
皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡
怎樣煎出完美荷包蛋？專業廚師教你判斷關鍵時機

怎樣煎出完美荷包蛋？專業廚師教你判斷關鍵時機

熱門新聞

10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

2025-04-14 11:47
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

2025-04-10 22:42
17歲少年塞卡拉當日下班欲前往19歲女子家中時，遭兇手槍擊身亡。(取自臉書)

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

2025-04-14 19:48
遭槍殺死者年僅17歲，正就讀於貝賽高中。(取自Facebook)

紐約皇后區3角關係釀雙死 華男行凶後飲彈自盡

2025-04-14 02:29

超人氣

更多 >
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危
疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種