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全美首家亞太出海免稅特區項目 歡迎海內外華人參與 共創商機

紐約訊
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亞太出海免稅特區項目（APOZ）說明會吸引了許多華人資本家參與。
亞太出海免稅特區項目（APOZ）說明會吸引了許多華人資本家參與。

由美國軟銀資本（股票代碼：TKCM）所領投發起的APOZ 亞太出海免稅特區項目週六(3/29)于紐約法拉盛喜來登酒店舉行了首場的發佈會，現場與會嘉賓近百人蒞臨了這次活動。

由於川普總統的第二屆任期開始已經引發了新一輪的關稅戰，眾多的企業將迫不得已從亞太地區遷往美國設廠，以期規避新一輪的國際關稅大戰。美國軟銀資本在2017年川普總統簽署“減稅與工作法案”後便開始醞釀一個能夠服務來自亞太地區生產製造業的多功能產業園區，成為規避貿易戰和關稅戰的「避風港」。在經歷了7年的選址評估與盡職調查作業後，最終德克薩斯州休斯頓地區的項目地點脫穎而出（聯邦級QOZ經濟振興特區）並成為排名第一的最佳地點。  

根據特區共同發起人詹姆斯柯林斯（前紐約商品交易所主席）表示，目前這個宏偉的項目正在緊鑼密鼓的進行整體規劃設計當中，預計在九月底進行開工破土典禮，屆時德克薩斯州州長與特朗普總統都將蒞臨主持。園區管委會與第一批廠房將在2026年第一季度正式啟用，並計劃以五年的時間來完成整個園區的建設工作（ 1000萬平方英尺總面積的商業中心，標準廠房，住宅區與生活配套區，預計能夠容納500家各類企業與約近2萬的居民人口）。

園區管委會主委牛紅女士表示，公司將在今年下半年正式向SEC美國聯邦證監會遞交轉板掛牌納斯達克的招股說明書（ S-1 Statement ），接著進行分拆鎖股和增發新股的程式，最終將調整為約1億股的規模。在整體項目完成後將能夠造就每年約2億美元的租金收入和數千萬美元的其他收益，屆時以15倍的P/E本益比計算，公司市值將達到30億美元以上，和每股30美元的期待價位區。

集團公司總裁成大衛表示，公司正在與佛羅里達州棕櫚灘市的領導層進行友好洽談，計劃在棕櫚灘市打造第二個APOZ產業特區，並同時在德州與佛州進行大規模的經濟適用房（獨立平層別墅）建設，預計將會造成兩地房地產市場的轟動與高潮 ！歡迎海內外有興趣的華人朋友們參與，進行各種形式的戰略合作。意者可連絡:牛紅/516-998-8862 ;成大衛/631-397-1111

亞太出海免稅特區項目（APOZ）說明會吸引了許多華人資本家參與。
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