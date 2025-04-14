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SMITH,CHEUNG & LAUTERBORN, PC聯合律師事務所人身意外傷害專業律師團隊，免費諮詢，不成功不收費

紐約訊
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史密斯律師(左)，張向榮律師（中）及勞特伯恩律師（右）擁有紐約及新澤西州執照，成功為客戶取得歷史新高$88,000,000（8千8百萬）意外傷害賠償。
史密斯律師(左)，張向榮律師（中）及勞特伯恩律師（右）擁有紐約及新澤西州執照，成功為客戶取得歷史新高$88,000,000（8千8百萬）意外傷害賠償。

服務華人社區多年的張向榮Marcus Cheung律師與二知名的人身意外傷害律師，史密斯Dennis Smith律師、勞特伯恩Michael Lauterborn共同主持的SMITH,CHEUNG & LAUTERBORN, PC聯合律師事務所，於日前，榮譽表示，成功為客戶取得歷史新高$88,000,000（8千8百萬）意外傷害賠償。該律師樓擁有紐約及新澤西州執照，並提供免費諮詢，受理案件，不成功不收費，全方位協助案主，重拾生活正軌。

擁有全美律師協會勞動就業法研究卓越獎，為美國司法協會成員及曾任全美頂尖醫療事故律師的SMITH,CHEUNG & LAUTERBORN, PC聯合律師事務所史密斯、張向榮、勞特伯恩三位大律師，專精各類人身意外傷害，包括醫療失誤、人身傷害、建築工傷、療養院虐待、創傷性腦損（TBI）、弱勢群體權益、勞動就業領域、及各類意外傷害及民事案件等。服務華人社區多年的張律師表示，該律師樓能為案主爭得最大的權益，主要是堅持用最嚴謹和專業的態度，採取「全方位法律策略」，從證據蒐集到賠償談判，為客戶提供堅實後盾，解決問題。該律師樓都是在接案後，最快的時間內召開評估會議，啟動所有蒐證的程序：事故發生後，團隊提供24小時免費初步諮詢，協助受害者釐清法律權益，並針對醫療紀錄、事故現場照片、目擊證詞等關鍵證據給予保存建議。該律師樓亦透過與專業鑑定機構合作，設法重建事故現場（如行車記錄器分析、監控影像調閱），並結合醫學專家評估傷勢後續影響（如勞動力減損、療養院虐待傷度、長期復健需求等），並與工程師/會計師等相關專家，強化證據鏈，精確計算求償金額。張向榮專業律師團隊資深專業，熟悉與保險公司法律談判，若協商未果，律師將提起訴訟並制定法庭攻防策略，確保爭取最大權益。

同時，張向榮專業律師團隊提醒：若不幸遭遇意外，應立即採取以下行動：1. 保留現場證據（拍照、錄影、記錄目擊者聯繫方式）。2. 盡快就醫並留存完整診斷證明。3. 避免在未諮詢律師前簽署任何保險文件或和解協議。因為如很多案件涉及複雜的法律責任歸屬、醫療費用計算、保險協商等問題，若缺乏專業法律支援，受害者可能因不熟悉程序而錯失求償時機，或草率接受不合理的和解方案，這也就是張律師一直張調，任何人身意外傷害事件發生後，一定要在最快的時間內聯絡專業的法律顧問/律師，取得專業協助。

張向榮專業律師團隊深知他們的專業使命就是讓法律成為受害者最有力的依靠。該律所提供「零風險諮詢」與「勝訴後收費」方案，若需法律協助，請即致電：212-680-4281(中文)；訪辦公室，請先預約：地址：長島 200 Garden City Plz., Ste.224, Garden City NY 11530；法拉盛 136-20 38 Ave., Ste.10B, Flushing NY 11354；曼哈頓 5 Penn Plaza, 23 Fl., New York NY 10001。電郵：[email protected]網站：LawSCL.com

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