明星牙科法拉盛/布碌崙皆有設診植牙/隱形矯正專業權威

頂尖牙醫雲集、先進技術和設備的「明星牙科中心」有口皆碑。

提供全方位牙科服務的明星牙科，由著名國際口腔植牙專科醫學院院士:葉明琦牙醫博士(Mitchell Yeh, DMD)、國際口腔植牙專科醫學院院士簡世鴻博士(Alan Chien, DDS)及哥大贋復補綴假牙專科牙醫葉明瑋博士(Vivian Yeh, DDS MS) 共同主持。為擴大服務華裔，明星牙科另禮聘共八位各專科牙醫及十多位牙醫助理，以最堅強的醫療陣容團隊，於布碌崙 及法拉盛 二診所，配合最先進的醫技，提供社區最佳的醫療服務品質。

明星牙科採用最先進3D電腦斷層微創植牙(CBCT)，不需切開牙齦，可以對牙床骨深度、厚度及角度，神經管、血管相對距離、鼻竇所在位置一覽無遺，同時在電腦中建構出植牙區的立體結構，依此診斷評估後，即可在不切割牙肉的情況下精確進行手術，可縮短手術時間30%–50%，讓牙齒組織破壞大大減少、讓植牙位置傷口縮到最小並且減少出血，大幅提升植牙成功機率以及減少術後的不舒適感和增加植牙手術的安全性。

布碌崙區八大道擁有三層醫務所的明星牙科服務社區近二十年，提供專業先進的植牙等全方位的牙科診療服務，採用最先進的儀器，其專業細心的高品質服務態度，專精矯牙、隱形矯牙服務、漂白牙齒，更精於手術拔智能齒、專長無痛治療、特效一小時牙齒急速漂白、急診止痛、發炎敏感、牙套、各類活動假牙、補牙洗牙、牙周手術、美容牙科、根管治療、抽牙神經、兒童牙病、各類牙患等。

明星牙科接受政府醫療白卡 (Medicaid)等各大保險 ，聘有精通國、台、粵、福州、臺山、韓語及英語的醫技助理和前臺人員，七天營業: 10:00am ~6:00pm。法拉盛診所：預約電話﹕929-266-9888 地址39-16 Prince Street, Unit M52, Flushing NY 11354(法拉盛王子街One Fulton Square)；布碌崙八大道診所：預約電話﹕718-686-9888；718-686-9898地址：八大道58街837號6樓 (8夾9大道)，網址: http: //www.brilliantdentalpc.com。