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美國真實身分新制5月上路 不合規旅客恐遭拒登機

歡迎加入紐約人壽-周蓉芳團隊 強大金融等級與多項職位選擇的機會

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紐約人壽實力雄厚，專業金融培訓，為僑胞職業生涯重磅加分。
紐約人壽實力雄厚，專業金融培訓，為僑胞職業生涯重磅加分。

紐約人壽保險公司（New York Life Insurance Company）不僅是一家歷史悠久、實力雄厚的金融機構，更是一個為有志之士提供廣闊職業發展的平臺。

紐約人壽分行經理-周蓉芳表示:在紐約人壽，保險業務代表只是眾多職業選擇中的一個起點。通過不懈努力和公司提供的專業培訓，員工可以持續成長，並有機會考取多種專業執照，向更高層次的職業發展邁進。這包括成為職業經理人、金融顧問、培訓經理、審核部人員等多種崗位。無論是希望進入管理層，還是專注於專業領域，都能在紐約人壽找到適合自己的發展道路。

投資經驗與管理規模

作為美國歷史最悠久的壽險公司之一，紐約人壽擁有超過175年的輝煌歷史。公司以其卓越的投資經驗和穩健的資產管理聞名，截至目前，管理資產規模已超過7000億美元。這種強大的金融實力，不僅為客戶提供了可靠的保障，也讓員工感受到公司的穩健與可持續發展能力。

紐約人壽在全美範圍內設有多個分支機搆，總公司位於紐約市曼哈頓核心地段的麥迪森大道51號。這一地理位置也彰顯了公司在美國金融領域的核心地位。

突出公司的人才吸引力

紐約人壽致力於吸引和培養頂尖人才，為員工提供完善的職業發展計畫、富有競爭力的薪酬體系和全面的福利待遇。公司為每一位加入的員工量身定制職業規劃，幫助他們在工作中實現自我價值，並通過團隊協作達成共同目標。

無論您是職場新手還是經驗豐富的專業人士，紐約人壽都為您提供了實現職業夢想的無限可能。如果您希望加入一家兼具歷史與創新、穩定與活力的頂尖公司，紐約人壽將是您不容錯過的選擇！請致電紐約人壽法拉盛分行經理周蓉芳 (Anna) 電話: 347-233-8960

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