嘉和牙科艾姆赫斯特兩家診所 免費提供3D立體X光檢查

圖： 嘉和牙科中心的七位專業醫師，提供七日無休門診服務，接受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠。

為提供僑胞更好的服務品質，擴大服務，由陳賜董牙醫博士（Harold Chen，DDS） 主理的嘉和牙科中心（GP Dental），增聘經美國牙醫協會（ADA）認可的七位牙科專科醫生，於艾姆赫斯特82-02 Grand Ave, Elmhurst和8616 Whitney Ave, Elmhurst兩診所，配合最先進的醫療設備，為病者提供全方位的牙科服務，並免費提供病患3D立體X光檢查，歡迎有牙患和牙齒需矯正者就近治療。

擁有多年經驗的專業隱型矯正牙醫博士陳賜董，以純熟的植牙技術與經驗，提供耐心細心的醫療服務。多年來，他廣受社區患者的信任和支持。於今，陳醫師主持的「嘉和牙科中心」致力為求診人士設計優質的治療和護理方案，提供最佳隱型矯正植牙等全方位牙醫服務，早已聞名於社區。該牙科根據每個病人的需要，定製個人植牙方案，當天製作臨時假牙，高超技術成功率高，而其團隊醫師亦有相當多年隱型矯正專業經驗，確保病者的安全和得到專業的診治。

陳賜董牙醫博士針對植牙特別解釋，牙齒有缺損，人工植牙是一項很好的解決方案，不僅讓缺少單顆牙齒的人得到比固定式假牙更美觀、更耐用的牙齒，也能讓全口缺齒的人，有了全口植牙重建的機會。陳賜董牙醫博士擁有多年專業植牙手術經驗與純熟技術，更累積了許多植牙成功個案。許多僑胞關心的隱型矯正，最適合十三歲以上牙齒及口腔完全發育健全而牙齒需矯正者，如個別牙錯位、牙列擁擠、牙齒不整齊、牙間隙、前牙反合 （地包天、凹面型）、前牙深覆蓋（齙牙、凸面型），才適宜做該項矯正。這類矯正效果快，一般療程為12個月。隱型矯正是利用透明材質製成活動式牙托，並採用先進的斷層掃瞄及電腦科技加以調整，治療期間不影響外觀及正常作息，且具有清洗容易，不易產生異味等優點，不必再上顯眼的鋼牙箍。佩戴時透明美觀兼且不易被察覺發現，讓您的牙齒看上去更自然，笑容更有自信。只要遵照醫生指示適時更換新的隱型牙套，定期覆診，就可以輕鬆矯正齒列，達到預期的理想效果。

嘉和牙科中心提供全面的牙科服務，專治全口植牙、全瓷牙套、牙骨修護、兒童專科。其它服務則包括牙痛急診、潔齒漂白、牙周病症、杜牙根、根管治療、最新隱形矯正器、蛀牙診治等。

嘉和的艾姆赫斯特新診所地址： 82-02 Grand Ave, Elmhurst, NY 11373 電話: 718-808-1095；總診所地址： 8616 Whitney Ave., Elmhurst, NY 11373電話：718-651-6581（天天營業）。