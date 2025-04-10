我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

洛杉磯3歲兒一句話 拯救全家人性命

嘉和牙科艾姆赫斯特兩家診所 免費提供3D立體X光檢查

紐約訊
圖： 嘉和牙科中心的七位專業醫師，提供七日無休門診服務，接受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠。
圖： 嘉和牙科中心的七位專業醫師，提供七日無休門診服務，接受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠。

為提供僑胞更好的服務品質，擴大服務，由陳賜董牙醫博士（Harold Chen，DDS） 主理的嘉和牙科中心（GP Dental），增聘經美國牙醫協會（ADA）認可的七位牙科專科醫生，於艾姆赫斯特82-02 Grand Ave, Elmhurst和8616 Whitney Ave, Elmhurst兩診所，配合最先進的醫療設備，為病者提供全方位的牙科服務，並免費提供病患3D立體X光檢查，歡迎有牙患和牙齒需矯正者就近治療。

擁有多年經驗的專業隱型矯正牙醫博士陳賜董，以純熟的植牙技術與經驗，提供耐心細心的醫療服務。多年來，他廣受社區患者的信任和支持。於今，陳醫師主持的「嘉和牙科中心」致力為求診人士設計優質的治療和護理方案，提供最佳隱型矯正植牙等全方位牙醫服務，早已聞名於社區。該牙科根據每個病人的需要，定製個人植牙方案，當天製作臨時假牙，高超技術成功率高，而其團隊醫師亦有相當多年隱型矯正專業經驗，確保病者的安全和得到專業的診治。

陳賜董牙醫博士針對植牙特別解釋，牙齒有缺損，人工植牙是一項很好的解決方案，不僅讓缺少單顆牙齒的人得到比固定式假牙更美觀、更耐用的牙齒，也能讓全口缺齒的人，有了全口植牙重建的機會。陳賜董牙醫博士擁有多年專業植牙手術經驗與純熟技術，更累積了許多植牙成功個案。許多僑胞關心的隱型矯正，最適合十三歲以上牙齒及口腔完全發育健全而牙齒需矯正者，如個別牙錯位、牙列擁擠、牙齒不整齊、牙間隙、前牙反合 （地包天、凹面型）、前牙深覆蓋（齙牙、凸面型），才適宜做該項矯正。這類矯正效果快，一般療程為12個月。隱型矯正是利用透明材質製成活動式牙托，並採用先進的斷層掃瞄及電腦科技加以調整，治療期間不影響外觀及正常作息，且具有清洗容易，不易產生異味等優點，不必再上顯眼的鋼牙箍。佩戴時透明美觀兼且不易被察覺發現，讓您的牙齒看上去更自然，笑容更有自信。只要遵照醫生指示適時更換新的隱型牙套，定期覆診，就可以輕鬆矯正齒列，達到預期的理想效果。

嘉和牙科中心提供全面的牙科服務，專治全口植牙、全瓷牙套、牙骨修護、兒童專科。其它服務則包括牙痛急診、潔齒漂白、牙周病症、杜牙根、根管治療、最新隱形矯正器、蛀牙診治等。

嘉和的艾姆赫斯特新診所地址： 82-02 Grand Ave, Elmhurst, NY 11373 電話: 718-808-1095；總診所地址： 8616 Whitney Ave., Elmhurst, NY 11373電話：718-651-6581（天天營業）。

圖： 嘉和牙科中心的七位專業醫師，提供七日無休門診服務，接受大部分保險及醫療補助...
圖： 嘉和牙科中心的七位專業醫師，提供七日無休門診服務，接受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠。

上一則

貝斯以色列醫院關閉 曼哈頓華埠居民憂看病更難

下一則

凱辛納走廊公園防洪資金遭撤 多位民代譴責
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

2女子設圈套 街頭搭訕婦人 騙光積蓄

2女子設圈套 街頭搭訕婦人 騙光積蓄
Simply Veneers牙科美容診所 專精貼片療程

Simply Veneers牙科美容診所 專精貼片療程
「實惠牙科」醫術高超收費低哈佛牙醫博士宋醫師主持

「實惠牙科」醫術高超收費低哈佛牙醫博士宋醫師主持
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭6日發生家暴事件，警方在現場調查。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

2025-04-06 17:13
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
市主計長蘭德呼籲紐約市法務部提告特斯拉公司，理由是他將精力轉移到公司運營之外且言行對品牌構成了危害，導致股價暴跌。(美聯社)

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

2025-04-03 14:48
華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

2025-04-05 07:42
Mama Malaysia將帶來牛肉仁當、叄巴蝦、烏達等經典馬來小吃。(記者曹馨元／攝影)

皇后區夜市搶先場 吃遍60國美食 每份只要5到6元

2025-04-05 10:39
在紐約市進行街訪的女子安陶(Savannah Craven Antao)，遭支持墮胎的受訪者以拳頭重擊臉部。(擷自YouTube@Her Patriot Voice)

一言不合 紐約挺墮胎女子暴打反墮胎採訪者

2025-04-05 12:15

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬
歐盟反制逾200億關稅 將針對具有政治敏感性的各州

歐盟反制逾200億關稅 將針對具有政治敏感性的各州