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易安稅務提醒海外資產報稅的重要

紐約訊
圖：國稅局資深註冊稅務師楊曉暉（會計碩士）主持易安稅務，提供個人及公司行號全方位稅務服務，個人報稅$55起。
圖：國稅局資深註冊稅務師楊曉暉（會計碩士）主持易安稅務，提供個人及公司行號全方位稅務服務，個人報稅$55起。

由國稅局資深註冊稅務師（EA）、會計碩士楊曉暉（Vivian Yang）主持的易安稅務（Yang’s Tax and Accounting Services），提醒報稅人海外資產報稅的重要。

楊稅務師表示，凡是美國公民或稅法定義居民，無論身在美國還是國外，申報所得稅、遺產稅和贈與稅以及繳納估算稅款的規則通常是相同的。您必須將所有來自全球各地來源的收入納稅，並且必須根據國內稅收法，申報所有應繳稅收入並繳納稅款。許多居住在國外的美國人有資格享受特殊的稅收優惠，例如國外所得收入扣除額以及國外稅收抵免優惠，但他們只能通過申報美國納稅申報表才能獲得。美國納稅人必須向美國財政部申報其擁有的外國金融帳戶，即便這些帳戶不會產生任何應稅收入。納稅人應在 2025 年 4 月 15 日之前以電子方式申報外國銀行和金融帳戶報告 (FBAR)。如果您是居住在海外的美國公民或稅法定義居民，或者在美國境外服役，那麼您可以在常規的納稅申報表截止日期上自動延期 2 個月，而無需申請延期。如果無法在報稅截止日前申報納稅申報表，需申請額外延期至 10 月 15 日。需注意的是，即使您被允許延期，您也必須支付在常規報稅截止日期之前未繳納的任何稅款的利息。

對於海外資產報稅，最需注意： 1）申報要求。2）外幣收到全部或部分收入或支付部分或全部費用 。3）資產位於美國金融機構運營的美國軍事銀行設施中，或者帳戶中的總資產全年超過 10,000 美元 。4）外國稅收抵免額和項目。5）是個人、遺產或信託，並且向外國或美國屬地支付或應計了某些外國稅款，提交申請外國稅收抵免。6）有所得稅、戰爭利潤稅和超額利得稅才有資格獲得抵免。其中根據美國外國稅收抵免（Foreign Tax Credit, FTC）的規定，如果美國公民或居民在中國賺取收入並支付了中國的所得稅，他們可以申請外國稅收抵免以減少或抵消美國的所得稅負擔。如果已支付的外國稅額超過當年可抵免的美國所得稅額，超出的部分可以按照「前1後10」規則處理，即可向前結轉1年（Carryback）；可向後結轉10年（Carryforward）。以上注意點，建議諮詢專業稅務顧問，確保能最大程度地利用稅收抵免的結轉規則。

易安稅務專精個人稅、公司稅、政府查帳、公司成立、申請稅號、電腦簿記、財務報表全美50州電子報稅，精準快捷，為客戶合法省稅/爭取最高退稅額，電話： 929-331-2397，地址：30-50 Whitestone Expwy, #402C, Flushing, NY 11354 （DMV旁，有大型停車場免費停車，大樓電梯上四樓）。

圖：國稅局資深註冊稅務師楊曉暉（會計碩士）主持易安稅務，提供個人及公司行號全方位...
圖：國稅局資深註冊稅務師楊曉暉（會計碩士）主持易安稅務，提供個人及公司行號全方位稅務服務，個人報稅$55起。

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