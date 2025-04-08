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華航北美航線春季限時優惠 機票七五折起暢遊亞洲

【紐約訊】
中華航空（China Airlines）7日起推出春季優惠促銷活動，華航北美航點出發至亞洲各個大城市航班的機票享75折起的優惠。
中華航空（China Airlines）7日起推出春季優惠促銷活動，華航北美航點出發至亞洲各個大城市航班的機票享75折起的優惠。

春暖花開之際，中華航空(China Airlines)回饋旅客特別推出北美航線春季限時促銷活動，自即日起至4月27日止，出發日為5月16日至11月30日期間，自華航北美航點出發至亞洲各個大城市航班的機票低至75折優惠。同時可享受機上華航美食及台灣雙層觀光巴士買一送一福利。

輕鬆啟程探索亞洲多元魅力。華航北美限時推出促銷迎春活力價，邀您收藏亞洲四季之美。本次春季優惠促銷即日起至4月27日期間，舉凡購買於2025年5月16日至11月30日期間，自美國以及加拿大出發(含洛杉磯、安大略、舊金山西雅圖、紐約以及溫哥華)至亞洲各大城市之航班，全航線、各艙等之標準(Standard)、基本(Basic)票價，全面七五折起，限時開賣!

華航北美限時推出促銷迎春活力價，邀民眾收藏亞洲四季之美。本次春季優惠促銷自即日起至4月27日期間，舉凡購買於2025年5月16日至11月30日期間，自美國以及加拿大出發(含洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約以及溫哥華)至亞洲各大城市之航班，全航線、各艙等的標準（Standard）和基本（Basic）票價，全面七五折起，限時開賣。

與此同時，華航聯手台北市雙層觀光巴士加倍優遊，台灣地理位置位於亞太地區中心優越性，及持美國或加拿大護照不需另外申請簽證的便利性，近年吸引不少北美旅客前往亞洲旅行選擇以台北（TPE）作為中轉站，民眾可藉此體驗在地特色小吃與當地文化之美，休憩片刻再飛往下段亞洲旅程，為旅行增添更多樂趣。

華航北美航線春季限時優惠75折外，更獨家與e-go台灣租車旅遊集團合作，加碼推出...
華航北美航線春季限時優惠75折外，更獨家與e-go台灣租車旅遊集團合作，加碼推出雙層觀光巴士買一送一。

為提供旅客在台灣更豐富的旅程，華航獨家與e-go台灣租車旅遊集團合作，自即日起至2025年底止，提供持華航全球航線抵達台灣一個月內登機證，購買台北雙層觀光巴士一日券（原價台幣550元，約17美元），可享「買一送一」優惠，提供給旅客們更豐富的北市獨特文化體驗。

機上美食也是華航特色，華航4月起推出機上餐點新菜色，為旅客帶來高空味蕾新體驗，與華航長期合作的知名餐廳頤宮、米香、燈燈庵及陽明春天，紛紛端出主廚精心研發創作佳餚，呈現出不同風情的台灣美饌，期待征服旅人們的味蕾。

本次促銷特別為下半年開啟超值優惠，從賞春、乘夏、迎秋到戀冬，一年四季任悠遊。活動有部分優惠條件限制，詳情可登錄華航官網( www.china-airlines.com ) 、華航Facebook/Instagram粉絲專頁或各大旅行社。

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