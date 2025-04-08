王嘉廉社區醫療中心4/12舉辦免費頭頸癌篩檢活動

王嘉廉社區醫療中心與諾斯韋爾健康-萊諾克斯山醫院攜手於4月12日聯合舉辦免費頭頸癌篩檢活動。

四月是口腔及頭頸癌警覺月，頭頸癌約佔美國所有癌症的百分之四。

王嘉廉社區醫療中心攜手諾斯韋爾健康-萊諾克斯山醫院(Northwell Health - Lenox Hill Hospital)將於4月12日(星期六)上午10時至中午12時在曼哈頓 華埠堅尼路268號王嘉廉社區醫療中心一樓聯合舉辦免費頭頸癌篩檢活動。

日前新聞發佈會上，與會專家表示頭頸癌是可防可治的疾病。王嘉廉社區醫療中心醫務總監金曉星醫生（Dr. Hyoseong Nuna Kim）表示，「頭頸癌若及早發現，是可以治癒的，而早期篩檢是成功治療的關鍵。因此有口腔、頭頸癌的高風險人群要把握機會，接受免費的頭頸癌篩檢，以提高早發現早治療的機會。」

諾斯韋爾健康-萊諾克斯山醫院耳鼻喉以及頭頸外科主任Brett Miles強調﹕亞裔 人士吸菸、酗酒、不良飲食等都是患病的風險因素，及時預防檢查可以避免疾病惡化。

4月12日(星期六)免費篩檢活動並邀請諾斯韋爾健康的耳鼻喉科、頭頸科專家湯正力（Charles Tong）博士、頭頸外科專家Danielle Scarola博士提供專題講座，並為參加者解答問題。此外,活動還有頭頸癌篩檢、健康教育、醫療保險 問簽，免費茶點供應。建議以下高風險族群參加篩檢:目前吸煙或有吸煙史、40歲以上且未接種人類乳突病毒(HPV)疫苗、經常出現耳痛或喉嚨疼痛，以及吞嚥困難的成年人。

王嘉廉社區醫療中心總裁Kaushal Challa強調，不論新老移民身分背景如何均可前來參加免費篩檢活動，醫護工作人員將一視同仁，提供醫療服務。此外參加者還可參觀醫療中心的服務設施，與醫療健康教育專員交流，以及協助預約醫療中心相關服務。與此同時有醫療中心認證的戒煙專員將提供免費的戒煙教育、諮詢及相關資源，幫助有意戒煙的人士瞭解預防疾病更多資訊。

諾斯韋爾健康是紐約州最大的非營利醫療服務提供機構及私營雇主，旗下擁有21家醫院和 900多個門診設施。位於曼哈頓的諾斯韋爾健康-萊諾克斯山醫院擁有經驗豐富的雙語耳鼻喉科專家，運用最先進的手術技術(包括微創機器人手術和顯微血管重建)治療口腔和喉部等頭頸部癌症。此外，萊諾克斯山醫院還設有亞裔服務計劃(Asian Services)，致力於為亞裔患者提供符合其語言和文化的醫療服務，幫助他們獲得最優質的護理。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為曼哈頓和皇后區服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務，包括內科、兒科、婦產科、牙科、眼科和心理健康服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。瞭解更多信息，請訪問：www.cbwchc.org