探索內在智慧—《開啟內在之佛》紐約八蚌法林寺尊貴課程即將啟動

這門課程將讓你找到屬於自己的智慧，開啟內心的佛性，體驗平靜與力量。

2025年5月1日至5月4日，一場充滿智慧與啟發的佛法課程《開啟內在之佛》將於紐約八蚌法林寺（Palpung Thubten Choling）隆重舉行。這場難得的課程由尊貴的詠給明就仁波切親自傳授，並提供中文翻譯，讓更多人能深入理解佛法的智慧與修行精髓。

《開啟內在之佛》是由第十二世金剛上師廣定大司徒仁波切所創立的一門佛法課程，適合所有對佛法與禪修有興趣的人士，無論是長期的佛教修行者，或是剛剛開始探索內在智慧的新學員，都能從中獲得啟發與收穫。課程將依據佛陀三轉法輪的教法，並結合四部密續的神聖傳承，帶領學員開啟內心潛藏的智慧與光明，幫助學員在現實生活中找到內在的平靜與力量。

詠給明就仁波切是當代備受尊敬的禪修大師，以其幽默風趣、深入淺出的教學風格聞名全球。他的教導融合傳統佛法與現代心理學，讓學員能夠在日常生活中實踐佛法智慧，無論是面對壓力、焦慮，還是尋找生命的方向，都能從他的課程中找到答案。此次《開啟內在之佛》課程，是一次難得的機會，能夠親身領受仁波切的指導，學習如何將佛法應用於生活，提升內在覺察與智慧。

課程亮點：

✅ 尊貴法脈傳承：由金剛上師創立，結合大乘佛法與密法精髓。

✅ 適合所有學員：無論是否有佛學基礎，皆可參與。

✅ 實用禪修指導：學習如何在日常生活中運用禪修與正念。

✅ 中文翻譯支援：確保學員能夠無障礙理解課程內容。

✅ 僅限現場參加：沉浸式學習體驗，需全程參與。

課程舉辦地點——八蚌法林寺，位於美國紐約州 ，是一座歷史悠久的佛教道場，以其寧靜莊嚴的環境聞名，為無數佛法修行者提供了深度學習與修持的空間。寺院周圍環境優美，遠離都市喧囂，讓學員能夠全心投入課程，專注於內在探索與成長。

此次課程僅限現場參加，且需完整參與所有課程內容。名額有限，請儘早報名！

聯繫方式：

Michael 黃：917-731-6130（微信 ：MICHAEL6130）

Morgan 黃：646-322-3119

地址：

紐約州八蚌法林寺（Palpung Thubten Choling）

245 Sheafe Road, Wappingers Falls, New York 12590

官方網站：www.palpungny.org

開啟你的內在佛性，迎接光明人生

無論你是在尋找內在平靜，還是希望深入學習佛法智慧，《開啟內在之佛》都將是一場改變人生的課程。這是一個難得的機會，讓自己放下日常繁忙，走入一場心靈的探索之旅，發現內在真正的智慧與安寧。