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「實惠牙科」醫術高超收費低哈佛牙醫博士宋醫師主持

紐約訊
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哈佛牙醫博士宋醫師成功完成1萬多例植牙病例。
哈佛牙醫博士宋醫師成功完成1萬多例植牙病例。

法拉盛及貝賽均設有診所的「實惠牙科」（DC Dental），由哈佛畢業的宋醫生（Joseph Song）帶領另三位牙醫博士共同主持。宋醫生早年畢業於哥倫比亞大學，後在哈佛大學牙醫學院經過3年的植牙學習和實際臨床工作，植牙技術精湛。該診所推出滿口固定植牙$29,500的活動價（一次付費，不包括鼻竇手術），以及植牙一顆只需$1,000的超值植牙方案，幫助大家及時種植缺失的牙齒。

宋醫生是美國牙醫協會（ADA）、紐約州牙醫協會（NYSDA）、國際口腔移植學大會（ICOI）、美國牙周病學會（AAP）以及美國牙周病學董事會（ABP）活躍會員。宋醫生是紐約市皇后區唯一經過LANAP鐳射療法專業訓練及認證的亞裔醫生，是當之無愧的牙周病治療專家。宋醫生在植牙方面同樣經驗豐富，他是Euro植牙公司教導員，植牙技術精湛。實惠牙科診所聘有牙周病、植牙、牙齒矯正多個專科的醫師協同工作。在20多年的牙醫生涯中，他成功完成1萬多例植牙病例，經驗非常豐富，可以處理複雜的口腔問題。

宋醫生介紹，該診所使用3D導航植牙技術，優點： 1. 精確控制植牙的位置、角度、深度。2. 微創：不開刀微創種植，極大程度降低植牙後腫脹和疼痛等併發症發生的風險。3. 安全：3D導航技術可精準定位種植牙，大大避免了全憑個人經驗植牙的誤差，種植速度更快，可以獲得最類似天然牙的功能、結構以及美觀效果，已經成為缺牙者的首選修復方式。植牙後的牙齒，咀嚼功能大大優於許多傳統假牙，因為它像真牙一樣紮根在患者的口腔裡，具有很強的固位力與穩定性，也不會損傷兩側自然牙齒。由於植牙不需要活動假牙必備的基托與卡環，沒有大面積塑膠基托導致的味覺遲鈍與不適感；植牙體積小、不露金屬、美觀，有利於保持口腔清潔衛生。

實惠牙科治療牙周病，是採用LANAP鐳射療法代替傳統式的非鐳射切割合手術方法，這是一種溫和、保守、微創的治療方法。用牙科專用鐳射儀器PerioLase能殺死99%的細菌，無需切除牙齦組織，並能刺激細胞再生。整個治療過程僅需2小時，無痛、無切割。

實惠牙科另有三位牙醫博士： Dr. Moon, UPENN牙醫博士；Sihan Huang, NYU牙醫博士；Lisa Chen, NYU牙醫博士。

實惠牙科法拉盛診所位於羅斯福大道上，交通便利，距離7號地鐵站步行僅5分鐘。具體地址：法拉盛 142-10A Roosevelt Ave., P#8室，預約電話：718-460-6868；貝賽診所： Harvardian Dental, 46-01 Bell Blvd., Bayside, NY 11361，預約電話：718-281-2222，接受大部分醫療保險

法拉盛 地鐵站 醫療保險

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