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春季光環密宗大圓滿密法班健康城圓滿成功

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2025春季大圓滿密法班，將由著名的金剛乘高僧 紫光上師 親自授課
2025春季大圓滿密法班，將由著名的金剛乘高僧 紫光上師 親自授課

由著名的金剛乘高僧 紫光上師 親自授課的2025 春季大圓滿密法班，日前在健康城完成四天的課程。現場莊嚴肅穆，仿佛整個城市都被一種神聖的氛圍籠罩。世尊紫光上師端坐在法座上，為眾人傳授佛法，聲音如洪鐘般震撼人心。

來自各地的學員們齊聚健康城，他們中有來自東方的修行者，帶著對生死的困惑而來；也有來自西域的行者，懷著對光明的追求而來。大家彙聚在這片神聖之地，共同開啟一場心靈的洗禮。

上師在開示中指出，人們常常被世俗的煩惱所困擾，誤把虛幻當作真實。內心的貪婪、憤怒和愚癡如同烈火焚燒，五蘊的束縛又像鐵網一樣讓人難以掙脫。其實，這些煩惱並非來自身體本身，而是源於我們內心的執著和無明。上師以慈悲之心，用“覺悟杯”直指人心，希望大家能看清真相，悟入光明，證得智慧。

上師還強調，金剛乘佛法的核心在於真心和誠信，只有心與心相契合，才能真正得到佛法的加持。他鼓勵學員們以赤子之心跟隨明師，就像雪山融水匯入恒河一樣，自然融入佛法的智慧之中，從而獲得身心的解脫。

此時，健康城上空仿佛有一道道金光閃爍，讓在場的每一個人感受到內心的寧靜與解脫，煩惱瞬間減輕了許多。這不僅僅是一場普通的法會，更是末法時代難得的殊勝因緣。正如密續預言所說，“鐵鳥騰空”的時代，西方將出現三種瑜伽乘的偉人，正是大圓滿法在人間廣泛傳播的好時機。

願所有有緣之人，都能在這光明的照耀下結下善緣，早日走向解脫之路，共同開啟通往智慧之門的鑰匙！

https://www.ghmz.org/cn/FXY/index.html

電話：(1518) 853-1873

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